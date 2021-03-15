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Реал подтвердил травму Эдена Азара и сообщил детали

Испания
(1 голосов)

Проблемы с поясницей

Реал подтвердил травму Эдена Азара и сообщил детали

Новина українською

Сегодня медицинская служба мадридского "Реала" провела тесты по физическому состоянию атакующего полузащитника-бельгийца Эдена Азара.

У него диагностирована травма - подтверждают в "сливочном" клубе.

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У АзарА - повреждение мышцы поясницы.

Завтра у мадридского клуба поединок 1/8 Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой" (первый матч - 1:0).

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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kapkan (Луганск)
15.03.2021 в 20:54
"Не знала баба клопоту, купила порося."
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trafalgar (Запорожье)
15.03.2021 в 19:57
это наверное самый провальный трнасфер за последние лет 10 у Реала за такие деньги.Игрок хороший ,но в Реале полностью растерялся,травмы и тд.
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