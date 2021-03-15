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Реал подтвердил травму Эдена Азара и сообщил детали
Проблемы с поясницей
Сегодня медицинская служба мадридского "Реала" провела тесты по физическому состоянию атакующего полузащитника-бельгийца Эдена Азара.
У него диагностирована травма - подтверждают в "сливочном" клубе.
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У АзарА - повреждение мышцы поясницы.
Завтра у мадридского клуба поединок 1/8 Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой" (первый матч - 1:0).
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Комментарии (2)
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kapkan (Луганск)
15.03.2021 в 20:54
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trafalgar (Запорожье)
15.03.2021 в 19:57
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