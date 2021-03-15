Реал "случайно" слил фото новой домашней формы в сеть

В Интернете появились фото нового домашнего комплекта формы мадридского "Реала" на следующий сезон 2021/2022.

Футболка белого цвета с синими и оранжевыми вставками на воротнике, плечах и рукавах, сообщает Footy Headlines.

Дизайнеров формы вдохновила на эту форму мадридская площадь Сибелес. Вокруг расположенного там фонтана традиционно празднуют большие победы "Реала".

Техническим спонсором испанского клуба является компания adidas.