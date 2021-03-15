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Реал "случайно" слил фото новой домашней формы в сеть
В ней будут играть в следующем сезоне
Фото - ФК Реал
В Интернете появились фото нового домашнего комплекта формы мадридского "Реала" на следующий сезон 2021/2022.
Футболка белого цвета с синими и оранжевыми вставками на воротнике, плечах и рукавах, сообщает Footy Headlines.
Дизайнеров формы вдохновила на эту форму мадридская площадь Сибелес. Вокруг расположенного там фонтана традиционно празднуют большие победы "Реала".
Техническим спонсором испанского клуба является компания adidas.
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