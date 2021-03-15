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Реал "случайно" слил фото новой домашней формы в сеть

Испания
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В ней будут играть в следующем сезоне

Реал "случайно" слил фото новой домашней формы в сеть

Фото - ФК Реал

Новина українською

В Интернете появились фото нового домашнего комплекта формы мадридского "Реала" на следующий сезон 2021/2022.

Футболка белого цвета с синими и оранжевыми вставками на воротнике, плечах и рукавах, сообщает Footy Headlines.

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Дизайнеров формы вдохновила на эту форму мадридская площадь Сибелес. Вокруг расположенного там фонтана традиционно празднуют большие победы "Реала".

Техническим спонсором испанского клуба является компания adidas.

Реал "случайно" слил фото новой домашней формы в сеть - изображение 1
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В статье: Реал (Мадрид) форма
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