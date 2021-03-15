Месси пришел к клубному рекорду по количеству матчей в составе Барселоны

Аргентинский нападающий Лионель Месси сравнялся с рекордом Хави за самое большое количество поединков в составе "Барселоны".

Сегодня Лионель вышел на поле в стартовом составе "блаугранас" в матче Ла Лиги с "Уэской". Это 767 поединок Месси, столько же было у Хави, который уже завершил карьеру в 2019 году.

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Это количество - абсолютный рекорд по количеству матчей, потому уже в следующем поединке за "Барселону" Месси сможет побить рекорд Хави.