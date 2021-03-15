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Бензема определился относительно своего будущего

Испания
(1 голосов)

И обратился к Флорентино Пересу

Бензема определился относительно своего будущего

Squawka Football

Новина українською

33-летний нападающий француз Карим Бензема поставил мяч на площадке мадридского "Реала" относительно своего будущего в клубе.

Игрок утверждает, что он открыт для продления соглашения с "Реалом".

Я работаю день за днем и получаю удовольствие от каждой тренировки, каждой игры. У меня есть контракт до 2022 года. Но я готов к разговору, если президент захочет возобновить соглашение со мной. Это лучший клуб в мире.

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В статье: Карим Бензема Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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