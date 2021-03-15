Бензема определился относительно своего будущего

33-летний нападающий француз Карим Бензема поставил мяч на площадке мадридского "Реала" относительно своего будущего в клубе.

Игрок утверждает, что он открыт для продления соглашения с "Реалом".

Я работаю день за днем и получаю удовольствие от каждой тренировки, каждой игры. У меня есть контракт до 2022 года. Но я готов к разговору, если президент захочет возобновить соглашение со мной. Это лучший клуб в мире.