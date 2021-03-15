Примера. 27-й тур. Барселона - Уэска 4:1. Красота и странность

До сих пор "Барса" с "Уэска" сыграли между собой лишь три поединка в чемпионате. Андердог никогда не побеждал, но в 2019-м отбирал очки ничьей 0: 0. Потрепала "Уэска" нервы "Барсе" и в первом круге текущего чемпионата, однако сегодня каталонцы не думали о сопернике как о неудобную преграду. Сегодня, в день, когда Месси проводил за "блаугранас" рекордный 767 поединок (повторение гвардейского достижения Хави) и когда можно было до четырех баллов сократить отставание от "Атлетико", "гранатовые" видели перед собой только одну цель.

И к ней шли не только целенаправленно, но и элегантно. "Барса" устроила охоту на паучков в воротах "Уэска" - так изысканно забивали свои голы Месси и Гризманн. Дальними ударами в верхние углы рамки. Хорошо целил и Сержиньо ГОСТ, однако с его выстрелом справился голкипер.

"Уэска" страдала. И это еще команде Пачеты повезло, что мяч после виртуозных ударов Альбы и де Йонга попадал в перекладину. "Барса" доминировала тотально, хотя поединок начался с удара не каталонцев, а арагонцев. Точнее, с выстрела Рафы Мера - прямо в руки тер Штеген.

В течение тайма были еще единичные вспышки в виде ударов Маффео и Мира, но гол пришел оттуда, откуда не ждали. В конце тайма арбитр назначил в ворота "Барсы" весьма странный пенальти: Рафа Мир получил передачу с фланга и сразу пробил, хотя тер Штеген сумел выйти на перехват и максимально сблизиться с нападающим. Голкипер "выбросил" прямую ногу и рукой, кажется, прихватил Мера за голень. Но уже после того, как мяч просвистел мимо штанги. Странный пенальти Рафа Мир реализовал без трудностей.

Интрига? Скорее нет, чем да. В начале второго тайма "Барса" забила третий раз. На этот раз не так хорошо, но эффективно. Месси навесил с фланга после розыгрыша с партнером, Мингеза точно пробил головой. Это уже была весомая заявка на три очка, хотя забей Рафа Мир после сброса Данные Ескриче - и могло быть все что угодно. Но нападающий "Уэска" с метра грудью умудрился перебросить мяч через ворота.

Наверное, "Барса" много позволяла сопернику у своих ворот. Рафа Мир часто встречался с мячом в штрафной, опасные прострелы шли от Ескриче и Сеоане. Однако защита - это не сильная сторона этой команды. Поэтому Куман и находится в поисках тактической модели, которая могла скрыть оборонительные слабые места. Хотя сегодня "Барса" больше беспокоилась о том, чтобы игра мышцами на чужой половине поля бросалась в глаза.

И старания были вознаграждены сполна. Если Дембеле свой момент смарнував, то Месси в конце матча - нет. Он забил ли не после бриллиантового паса Педри (тогда был неудачный удар с острого угла), а после индивидуального прохода и удара, подправленного небольшим рикошетом.

Одиннадцатая победа в последних двенадцати турах Ла Лиги. Чистое второе место. Отставание от "Атлетико" лишь четыре очка. "Барса" вернулась.

Фото - La Liga

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Уэска" 4:1

Голы: Лионель Месси 13, Антуан Гризманн 35, Оскар Мингеза Гарсия 53, Лионель Месси 90 - Рафаэль Мир 45+4 (пен.)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест (Илайкс Мориба Курума 69), Клеман Лангле, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Усман Дембеле (Мартин Брайтвайт 85), Педри (Рики Пуч 85), Антуан Гризманн (Тринкао 69), Хорди Альба, Френки де Йонг (Рональд Араужо 63), Оскар Мингеза Гарсия

"Уэска": Альваро Фернандес, Идрисса Думбия (Хайме Сеоане 60), Пабло Маффео (Педро Лопес 78), Пабло Инсуа (Денис Вавро 78), Давид Феррейро (Хави Онтиверос 78), Рафаэль Мир, Хавьер Галан, Хорхе Пулидо, Микель Рико, Димитриос Сиовас, Дани Эскриче (Серхио Гомес 60)

Предупреждения: Дани Эскриче 48, Пабло Инсуа 60