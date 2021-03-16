Месси: 767 матчей за Барселону – это огромная честь для меня. Я благодарю коллег, семью и друзей

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал победу над "Уэской" в рамках матча 27-го тура Ла Лиги. Поединок стал для него 767-м в составе "сине-гранатовых".

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"Достичь такого количества матчей в составе "Барселоны" – это огромная честь для меня. Спасибо всем коллегам, которые все эти годы сопровождали меня, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда рядом".

Отметим, что в текущем сезоне 33-летний исполнитель сыграл 25 матчей в чемпионате Испании (21 гол и 7 результативных передач). Месси защищает цвета "Барселоны" с 2003 года.