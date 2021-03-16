Куман: Месси – это самый важный человек в истории Барселоны

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал выступление нападающего Лионеля Месси в матче 27-го тура Ла Лиги с "Уэской" (4:1). Напомним, аргентинец оформил дубль. Цитирует голландца издание Marca.

"Мне кажется, Месси показал, что он лучший. Первый гол был просто фантастическим. Он заслужил эту роль в нашей команде. Больше и говорить не приходится. Лео уже много лет демонстрирует данный уровень. Аргентинец – самый важный человек в истории "Барселоны". Хорошо, что он все еще с нами".