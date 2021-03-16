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Куман: Месси – это самый важный человек в истории Барселоны

Испания
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Куман: Месси – это самый важный человек в истории Барселоны

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал выступление нападающего Лионеля Месси в матче 27-го тура Ла Лиги с "Уэской" (4:1). Напомним, аргентинец оформил дубль. Цитирует голландца издание Marca.

"Мне кажется, Месси показал, что он лучший. Первый гол был просто фантастическим. Он заслужил эту роль в нашей команде. Больше и говорить не приходится. Лео уже много лет демонстрирует данный уровень. Аргентинец – самый важный человек в истории "Барселоны". Хорошо, что он все еще с нами".

В текущем сезоне капитан каталонцев сыграл 25 матчей в Ла Лиге.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
16.03.2021 в 13:43
Ну началося... Как только грозит ногой под сраку, так сразу Месси самый важный человек в истории Барселоны.. Вот Кумань шельма. ))
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0
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Dr. House (Поділля)
16.03.2021 в 14:09
Анус, а тебя в школе по Истории FC PornoStar не учили, что история ФКБ началась с момента прихода Месси в Кулес? А до этого это была альтернативная история и ФКБ не существовало, ибо до МессиБога жизни не было?
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