Аккаунт Реала в Твиттере взломали

Аккаунт мадридского "Реала" в "Твиттере" подвергся атаке, сообщает Radio Marca на своей странице в соцсети.

Сегодня, 16 марта, в аккаунте "сливочных" появилось сообщение, что нападающий Родриго получил повреждение. Новость успела выйти во многих СМИ, однако, как оказалось, футболист не испытывает никаких проблем со здоровьем.

Сообщение опубликовала не пресс-служба "Королевского клуба", а неизвестные, взломавшие его аккаунт.