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Аккаунт Реала в Твиттере взломали
Сливочные начали публиковать фейковые новости
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Аккаунт мадридского "Реала" в "Твиттере" подвергся атаке, сообщает Radio Marca на своей странице в соцсети.
Сегодня, 16 марта, в аккаунте "сливочных" появилось сообщение, что нападающий Родриго получил повреждение. Новость успела выйти во многих СМИ, однако, как оказалось, футболист не испытывает никаких проблем со здоровьем.
Сообщение опубликовала не пресс-служба "Королевского клуба", а неизвестные, взломавшие его аккаунт.
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Комментарии (3)
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Algrab (Костопiль)
16.03.2021 в 17:21
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Dardolis (Первомайск)
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