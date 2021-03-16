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Аккаунт Реала в Твиттере взломали

Испания
(1 голосов)

Сливочные начали публиковать фейковые новости

Аккаунт Реала в Твиттере взломали

el

Новина українською

Аккаунт мадридского "Реала" в "Твиттере" подвергся атаке, сообщает Radio Marca на своей странице в соцсети.

Сегодня, 16 марта, в аккаунте "сливочных" появилось сообщение, что нападающий Родриго получил повреждение. Новость успела выйти во многих СМИ, однако, как оказалось, футболист не испытывает никаких проблем со здоровьем.

Сообщение опубликовала не пресс-служба "Королевского клуба", а неизвестные, взломавшие его аккаунт.

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В статье: Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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Algrab (Костопiль)
16.03.2021 в 17:21
Справа ратиць монреальського оленя...
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.03.2021 в 16:15
Горє то яке...
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+1
0
Dardolis (Первомайск)
16.03.2021 в 16:02
"Взломали", а не "Сломали"))) В Ворде есть функция проверить орфографию...Хоть этим пользуйтесь, проблемы...
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