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Праздник с фейерверками от Месси. Барселона - Уэска 4:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(2 голосов)

Барселона - Уэска ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.03.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Праздник с фейерверками от Месси. Барселона - Уэска 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото - La Liga

UA-Футбол
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Это был особенный матч для "Барселоны". Легенда команды, одна из важнейших фигур в истории "блаугранас" Лионель Месси проводил 767-й поединок, повторив гвардейский рекорд Хави. И Лео не просто отбывал номер, а способствовал победе шикарными голами. Забил дважды, еще один раз ассистировал. Также красавцем-мячом отметился Антуан Гризманн.

"Уэска" ответила голом с сомнительного пенальти, что только добавило перца до послематчевых обсуждений. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 27-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Уэска".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Уэска" 4:1
Голы: Лионель Месси 13, Антуан Гризманн 35, Оскар Мингеза Гарсия 53, Лионель Месси 90 - Рафаэль Мир 45+4 (пен.)

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В статье: Барселона Уэска (Испания)
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