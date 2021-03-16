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Лапорта не предоставил финансовые гарантии для вступления на пост президента Барселоны
У победителя президентских выборов остался один день
Фото: Marca / Автор – неизвестен
Вернувшийся на пост президента
Он должен предоставить руководству Ла Лиги финансовые гарантии до среды, 17 марта. Однако на данный момент его штаб не имеет данной суммы, сообщает Diario Sport со ссылкой на Ara.
Дефицит составляет порядка 70 миллионов евро. Эти деньги должны были поступить от компании Audax Renovables. Ее руководитель Эдуар Ромеу должен сменить Жауме Жиро на посту вице-президента "Барселоны" по финансовым вопросам.
Однако Лапорта посчитал, что это приведет к тому, что Ромеу получит слишком большую власть в клубе, поэтому сейчас он сомневается в этом варианте.
Сообщается, что у нового президента "Барселоны" есть два альтернативных варианта на случай, если он действительно откажется от инвестиций Audax Renovables.
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