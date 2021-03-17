  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Calciomercato: Барселона и Ювентус могут провернуть обмен атакующими футболистами
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Calciomercato: Барселона и Ювентус могут провернуть обмен атакующими футболистами

Испания
(1 голосов)

Где-то мы уже такое видели

Calciomercato: Барселона и Ювентус могут провернуть обмен атакующими футболистами

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

Аргентинского хавбека "Ювентуса" Пауло Дибалу уже долгое время сватают в другие европейские топ-клубы – в Турине талантливая "десятка" не может выйти из тени Криштиану Роналду, а также регулярно попадает в лазарет.

По информации итальянского портала Calciomercato, каталонская "Барселона" заинтересована в подписании футболиста. Как сообщает источник, "сине-гранатовые" хотят совершить обмен: Дибала окажется на "Камп Ноу", а форвард Антуан Гризманн будет выступать за "Ювентус". Единственная помеха – оклад француза, "Старая синьора" может не потянуть зарплату нападающего.

В текущем сезоне Пауло сыграл 16 матчей за "Юве" во всех турнирах (3 гола, 2 результативные передачи). В активе Антуана – 39 поединков за "Барселону" (13 голов, 11 ассистов).

Читайте такжеПраздник с фейерверками от Месси. Барселона - Уэска 4:1. Обзор матча и видео голов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Антуан Гризманн Барселона Пауло Дибала
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...