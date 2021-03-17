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Calciomercato: Барселона и Ювентус могут провернуть обмен атакующими футболистами
Где-то мы уже такое видели
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Аргентинского хавбека "Ювентуса" Пауло Дибалу уже долгое время сватают в другие европейские топ-клубы – в Турине талантливая "десятка" не может выйти из тени Криштиану Роналду, а также регулярно попадает в лазарет.
По информации итальянского портала Calciomercato, каталонская "Барселона" заинтересована в подписании футболиста. Как сообщает источник, "сине-гранатовые" хотят совершить обмен: Дибала окажется на "Камп Ноу", а форвард Антуан Гризманн будет выступать за "Ювентус". Единственная помеха – оклад француза, "Старая синьора" может не потянуть зарплату нападающего.
В текущем сезоне Пауло сыграл 16 матчей за "Юве" во всех турнирах (3 гола, 2 результативные передачи). В активе Антуана – 39 поединков за "Барселону" (13 голов, 11 ассистов).
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