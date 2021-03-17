Два кубка Испании состоятся со зрителями. Оба в одном городе

В апреле состоятся сразу два финала Кубка Испании. 3 апреля трофей разыграют "Атлетик" из Бильбао и "Реал Сосьедад", а 17-го числа - тот же "Атлетик" и "Барселона".

El Larguero сообщает, что оба матча на Олимпийском стадионе в Севилье должны состояться со зрителями. Речь идет о заполнении трибун на 20-25%, то есть матчи смогут посетить от 12 до 15 000 болельщиков.

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Кубковый финал "Атлетик" - "Реал Сосьедад" относится к прошлому сезону. В 2020 году команды попросили перенести их битву за трофей, чтобы она могла состояться на стадионе со зрителями.