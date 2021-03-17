Хави получил предложение от Аль-Садда и взял время на размышления

Наставник катарского "Аль-Садда" испанец Хави рассматривает предложение о продлении контракта с клубом.

Легендарный экс-футболист "Барселоны" привел катарский клуб к чемпионству в минувшие выходные. Но его действующий контракт заканчивается в июне, информирует AS.

"Аль-Садд" хочет продлить соглашение с Хави еще на 2 года. Испанский специалист взял время для принятия решения.

В медиа постоянно возникают слухи о том, что Хави возглавит "Барселону". Он сам недавно высказался, что когда-нибудь хотел бы вернуться в родной клуб.