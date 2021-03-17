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Хави получил предложение от Аль-Садда и взял время на размышления
Или все же Барса?
Наставник катарского "Аль-Садда" испанец Хави рассматривает предложение о продлении контракта с клубом.
Легендарный экс-футболист "Барселоны" привел катарский клуб к чемпионству в минувшие выходные. Но его действующий контракт заканчивается в июне, информирует AS.
"Аль-Садд" хочет продлить соглашение с Хави еще на 2 года. Испанский специалист взял время для принятия решения.
В медиа постоянно возникают слухи о том, что Хави возглавит "Барселону". Он сам недавно высказался, что когда-нибудь хотел бы вернуться в родной клуб.
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