Шеф Ла Лиги высказался о возможности появления Мбаппе, Холанда и возвращение Роналду

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оценил возможность возвращения в чемпионат Испании Криштиану Роналду.

Роналду продолжает демонстрировать разницу на футбольном поле. Он по-прежнему гений и звезда. Он состоялся в Мадриде, и было бы замечательно, если бы он вернулся.

Холанд и Мбаппе? Очень маловероятно, что эти футболисты могут появиться в Ла Лиге. Я хотел бы, чтобы они приехали к нам, но мы должны быть реалистами. Не думаю, что кто-то из них будет в нашем чемпионате, - цитирует Тебаса Marca.