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Шеф Ла Лиги высказался о возможности появления Мбаппе, Холанда и возвращение Роналду
Кое-что - действительно маловероятно
AS
Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оценил возможность возвращения в чемпионат Испании Криштиану Роналду.
Роналду продолжает демонстрировать разницу на футбольном поле. Он по-прежнему гений и звезда. Он состоялся в Мадриде, и было бы замечательно, если бы он вернулся.
Холанд и Мбаппе? Очень маловероятно, что эти футболисты могут появиться в Ла Лиге. Я хотел бы, чтобы они приехали к нам, но мы должны быть реалистами. Не думаю, что кто-то из них будет в нашем чемпионате, - цитирует Тебаса Marca.
Криштиану Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. Сейчас он в "Ювентусе". Но переживает волну критики после вылета команды из 1/8 Лиги чемпионов. Также в СМИ ходят слухи о подписании "Барселоной" или "Реалом" Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
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