Примера. Второй тур. Севилья одолела Эльче, укрепившись в топ-4

Тренер "Эльче" говорил, что матч посреди недели – это прекрасная возможность отобрать очки у фаворита. "Эльче" эти очки нужны для борьбы за выживание, а вот "Севилья" задалась целью закрепиться в топ-4. Чтобы не волноваться за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Спад, который постиг команду Лопетеги в конце зимы - начале весны, уже, кажется, позади. По крайней мере, "Севилья" не проиграла "Боруссии" Д и даже претендовала на то, чтобы вернуться в игру после поражения 2:3 на своем поле. А дальше – две сухие победы в чемпионате Испании над принципиальными соперниками. Сначала над "Бетисом" в дерби, а сегодня – над "Эльче" в перенесенном матче второго тура. Почему это принципиальный соперник? Ибо "Севилья" десять дней назад проиграла этой команде на ее поле.

"Эльче" не был безнадежным в отчетном матче, но отсутствие класса четко проявлялось и мешало команде Франа Эскриба. Пять ударов в створ ворот – неплохой результат, однако Буну крепко держал оборону. Нужны были виртуозные и нестандартные атаки, такие, какими взрывалась "Севилья".

Сначала забил Эн-Несири ударом головой после подачи Сусо, а в конце поединка Франко Васкес создал настоящий шедевр, мягко пробив пяткой в ​​угол после разогнанной Оливером Торресом контратаки.

Теперь "Севилья" лишь на три очка отстает от "Реала", но главное, что на девять опережает "Сосьедад".

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Эльче" 2:0

Голы: Юссеф Эн-Несири 43, Франко Васкес 89

"Севилья": Яссин Буну, Серхи Гомес, Иван Ракитич, Жюль Кунде, Сусо (Карим Рекик 78), Оскар Арнаис (Мунир Эль-Хаддади 69), Хесус Навас, Неманья Гудель, Маркос Акунья (Алехандро Гомес 88), Оливер Торрес, Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг 87)

"Эльче": Эдгар Бадия, Иван Марконе, Гонсало Верду, Лукас Бое, Дани Кальво, Рауль Гути (Виктор Родригес 84), Фидель Чавес (Пабло Пьятти 77), Хосан Фернандес (Пере Милья 69), Хелибелтон Паласиос, Гидо Каррильо (Тете Моренте 69), Хосема Санчес (Хоан Мохика 77)

Предупреждения: Серхи Гомес 10, Оскар Арнаис 39 - Хоан Мохика 78