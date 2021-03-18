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"Я люблю тебя, Лео. Барса тоже". Лапорта обратился к Месси на церемонии вступления в должность
Жоан уже активно на связи
Фото: DAZN
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на торжественной церемонии вступления в должность обратился к капитану "сине-гранатовых" Лионелю Месси.
"Я постараюсь убедить Лео остаться в клубе. Прости, Лео, но я сделаю все, что будет в моих силах. Ты об этом знаешь. Мы постараемся убедить его, потому что он лучший футболист в истории. И, Лео, извини, но я люблю тебя, "Барса" тоже любит тебя".
"Ты не можешь уйти. Будь "Камп Ноу" полон, ты бы не смог уйти. Еще одна проблема из-за проклятой пандемии! Каким бы ни было решение, мы его примем, но намерены постараться удержать тебя здесь".
❝I love you, and Barça also loves you.❞— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2021
— Joan Laporta's message to Leo #Messi pic.twitter.com/PZUOhgt5c9
Напомним, Лапорта набрал больше половины голосов на выборах. Ранее он уже был президентом клуба (2003-2010), в период его правления "Барселона" взяла 12 трофеев.
???? Encuentro entre Joan Laporta, Leo Messi y Sarunas Jasikevicius pic.twitter.com/YyHLwMkoL1— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2021
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