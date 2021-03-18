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"Я люблю тебя, Лео. Барса тоже". Лапорта обратился к Месси на церемонии вступления в должность

Испания
(1 голосов)

Жоан уже активно на связи

"Я люблю тебя, Лео. Барса тоже". Лапорта обратился к Месси на церемонии вступления в должность

Фото: DAZN

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на торжественной церемонии вступления в должность обратился к капитану "сине-гранатовых" Лионелю Месси.

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"Я постараюсь убедить Лео остаться в клубе. Прости, Лео, но я сделаю все, что будет в моих силах. Ты об этом знаешь. Мы постараемся убедить его, потому что он лучший футболист в истории. И, Лео, извини, но я люблю тебя, "Барса" тоже любит тебя".

"Ты не можешь уйти. Будь "Камп Ноу" полон, ты бы не смог уйти. Еще одна проблема из-за проклятой пандемии! Каким бы ни было решение, мы его примем, но намерены постараться удержать тебя здесь".

Напомним, Лапорта набрал больше половины голосов на выборах. Ранее он уже был президентом клуба (2003-2010), в период его правления "Барселона" взяла 12 трофеев.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (3)
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RedAnusBarselonus (Харьков)
18.03.2021 в 10:14
Пацаны, я тоже прогрессивный и готов нести за Месси его радужный флаг!
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+1
0
football_soccer (Украина)
18.03.2021 в 10:13
тем временем остальные игроки Барсы: "ну да, ну да, пошли мы на**ер"
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0
0
Cerega15 (Kherson)
18.03.2021 в 09:58
....и фапотьку
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0
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