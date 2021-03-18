Герой футбольного дня. Франко Васкес – он забил элегантный гол пяткой

Футбольный мир любовался: в матче 28-го тура чемпионата Англии в рамках Лондонского дерби Эрик Ламела создал нечто невероятное. Игрок "Тоттенхэма" забил в ворота "Арсенала" гол немыслимой красоты: рабоной между ног оппоненту с прицелом в дальний угол ворот соперника.

"Тоттенхэм" тот матч проиграл, но гол Ламелы немного подсластил горькую пилюлю Жозе Моуринью. Через четыре дня на другой стороне континента состоится еще одно маленькое чудо – гол Франко Васкеса в ворота "Эльче".

На самом деле рядовой матч, рядовой итог встречи лидера с андердогом (победа "Севильи" 2:0), но незаурядный гол. Франко Васкес вышел на поле на 86-й минуте, заменив, кстати, появившегося лишь на 62-й минуте Мунира. И вот на третьей минуте своего пребывания на поле аргентинец забивает такой гол:

Для Франко Васкеса это вообще первый результативный удар в этом сезоне. Он часто травмируется, из-за чего в текущей кампании мало играет. В 192-х поединках, которые он провел за "Севилью" с лета 2016-го года, когда его и приобрели у "Палермо", Васкес забил 26 голов и отдал 19 результативных передач. Последний раз забивал 12-го января 2020-го года.

Летом у него заканчивается контракт с "Севильей" и его продлевать не будут. Но просто так Франко Васкес не уйдет – он уйдет в сопровождении аплодисментов и теплых слов со стороны партнеров. Ведь это футболист, которого очень любят и уважают партнеры из-за душевной простоты и позитива, который излучающий Франко Васкес.

Даже обычно скупой на похвалу для индивидуальностей Хулен Лопетеги на этот раз не удержался, и отметил Васкеса: "Я очень люблю всех игроков, но он особенный. Это очень хороший игрок, ему следовало бы играть больше. Возможно, мы, тренера, несправедливы к нему".

Сам Франко Васкес радовался и тем четырем-пяти минутам, которые достались ему в матче с "Эльче": "Я посвятил гол своей семье и жене. Я счастлив поиграть даже некоторое время. Ведь мы работаем для того, чтобы играть".

Красивый гол с красивой историей. Вот так рядовой матч стал памятным событием.