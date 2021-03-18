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Названа дата проведения Эль-Класико
Состоится этот долгожданный для фанатов матч в апреле
Названы дата и время проведения матча 30-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют "Реал" и "Барселона", пишет пресс-служба лиги в своём "твиттере".
Встреча пройдёт 10 апреля, старт – в 22:00 по киевскому времени.
???? ¡Reserva la fecha de #ElClásico! ????— LaLiga (@LaLiga) March 18, 2021
???? Sábado 10 de abril
⏰ 21:00H #LaLigaSantander #HayQueVivirla pic.twitter.com/Qrnu25G9DD
"Барселона" набрала 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. В активе "Реала" 57 очков, в Ла Лиге он распологается на третьем месте.
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