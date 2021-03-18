Названа дата проведения Эль-Класико

Названы дата и время проведения матча 30-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют "Реал" и "Барселона", пишет пресс-служба лиги в своём "твиттере".

Встреча пройдёт 10 апреля, старт – в 22:00 по киевскому времени.

"Барселона" набрала 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. В активе "Реала" 57 очков, в Ла Лиге он распологается на третьем месте.