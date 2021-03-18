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Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названа дата проведения Эль-Класико

Испания
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Состоится этот долгожданный для фанатов матч в апреле

Названа дата проведения Эль-Класико

Новина українською

Названы дата и время проведения матча 30-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют "Реал" и "Барселона", пишет пресс-служба лиги в своём "твиттере".

Встреча пройдёт 10 апреля, старт – в 22:00 по киевскому времени.

"Барселона" набрала 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. В активе "Реала" 57 очков, в Ла Лиге он распологается на третьем месте.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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