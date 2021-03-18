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Азару не потребуется операция

Испания
(1 голосов)

Футболист пройдет курс лечения в Лондоне

Азару не потребуется операция

Фото: beIN Sports / Автор – неизвестен

Новина українською

Полузащитнику "Реала" Эдену Азару не придется делать операцию на голеностопе, он пройдет консервативное лечение в Лондоне, пишет Mundo Deportivo.

По информации СМИ, Азар проконсультируется по поводу проблем с лодыжкой у своего доверенного врача. 30-летний футболист намерен пройти консервативное лечение в Лондоне под присмотром специалистов, чтобы попытаться восстановиться к концу чемпионата Испании.

Азар в текущем сезоне провел 14 матчей за "Реал", в которых забил 3 гола, 21 игру футболист пропустил из-за травм.

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В статье: Эден Азар
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
18.03.2021 в 18:19
Вы шо, чёрный юмор не понимаете? Сразу банить меня блин... Хм.. В таком случае сейчас я шутку про Азара писать не буду. Потом напишу... Подумаешь... Ххе..
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