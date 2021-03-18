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Азару не потребуется операция
Футболист пройдет курс лечения в Лондоне
Фото: beIN Sports / Автор – неизвестен
Полузащитнику "Реала" Эдену Азару не придется делать операцию на голеностопе, он пройдет консервативное лечение в Лондоне, пишет Mundo Deportivo.
По информации СМИ, Азар проконсультируется по поводу проблем с лодыжкой у своего доверенного врача. 30-летний футболист намерен пройти консервативное лечение в Лондоне под присмотром специалистов, чтобы попытаться восстановиться к концу чемпионата Испании.
Азар в текущем сезоне провел 14 матчей за "Реал", в которых забил 3 гола, 21 игру футболист пропустил из-за травм.
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