Азару не потребуется операция

Полузащитнику "Реала" Эдену Азару не придется делать операцию на голеностопе, он пройдет консервативное лечение в Лондоне, пишет Mundo Deportivo.

По информации СМИ, Азар проконсультируется по поводу проблем с лодыжкой у своего доверенного врача. 30-летний футболист намерен пройти консервативное лечение в Лондоне под присмотром специалистов, чтобы попытаться восстановиться к концу чемпионата Испании.

Азар в текущем сезоне провел 14 матчей за "Реал", в которых забил 3 гола, 21 игру футболист пропустил из-за травм.