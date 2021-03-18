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Новое руководство Барселоны предложит Месси пожизненный контракт
С уменьшением зарплаты
Известны планы нового президента "Барселоны" Жоана Лапорты по поводу нападающего команды 33-летнего аргентинца Лионеля Месси.
Менеджер хочет убедить аргентинца остаться в клубе. Лапорта намерен предложить футболисту контракт с понижением зарплаты, при этом соглашение будет пожизненной. Такой срок соглашения позволит снизить финансовые потери, которые понесет Месси.
Лапорта считает, что снижение зарплаты Месси станет примером для других игроков клуба.
Вскоре Лапорта и Месси могут встретиться, чтобы обсудить ситуацию, пишет Mundo Deportivo.
Срок действующего контракта аргентинца с клубом истекает летом. В этом сезоне форвард провел 25 матчей в Ла Лиге, забил 21 гол и сделал 7 результативных передач.
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