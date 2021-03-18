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Новое руководство Барселоны предложит Месси пожизненный контракт

Испания
(2 голосов)

С уменьшением зарплаты

Новое руководство Барселоны предложит Месси пожизненный контракт

Новина українською

Известны планы нового президента "Барселоны" Жоана Лапорты по поводу нападающего команды 33-летнего аргентинца Лионеля Месси.

Менеджер хочет убедить аргентинца остаться в клубе. Лапорта намерен предложить футболисту контракт с понижением зарплаты, при этом соглашение будет пожизненной. Такой срок соглашения позволит снизить финансовые потери, которые понесет Месси.

Лапорта считает, что снижение зарплаты Месси станет примером для других игроков клуба.

Вскоре Лапорта и Месси могут встретиться, чтобы обсудить ситуацию, пишет Mundo Deportivo.

Срок действующего контракта аргентинца с клубом истекает летом. В этом сезоне форвард провел 25 матчей в Ла Лиге, забил 21 гол и сделал 7 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (9)
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Барселиниус (землянин)
18.03.2021 в 20:57
Месси должен уйти.
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0
0
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Spokoyno (Киев)
18.03.2021 в 20:04
Так як що раніше здебільшого ходили на стадіон на Барселону зі її суперзіркою, то тепер ці доходи різко впали... Утім всі говорили, що Мессі перш за все цікавить команда, що претендує на ТИТУЛИ, а з/п другорядна... До того родина бажає залишитися в Барселоні. Тому виглядає, що Ліонель оцінить чи здатна команда, яку намагається створити Лапорта, а вже потім прийме остаточне рішення.
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+1
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.03.2021 в 20:14
Меське потрібна команда, яка буде приносити йому титули, як це робили Хаві, Іньєста, Пуйоль - слуги самопроголошеного лучшєго
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+1
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
18.03.2021 в 19:39
Пожизненный контракт и погребение в центре поля на стадиона или скилет в раздивалке.
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
18.03.2021 в 20:55
Чувак, не позорь жителей Кривого Рога. Если ты конечно оттуда..
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0
0
storm_ua (Николаев)
18.03.2021 в 19:12
Давай шмоня, раздевай барсу по полной, пока дают))
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+4
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.03.2021 в 19:29
шмоня, ты шотА перепутал. Футболист, который приносит клубу 230 млн за 4 года не раздевает, а одевает клуб. Законспектируй это и больше так не позорься.
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+2
-4
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.03.2021 в 20:10
шмоня пріносіт 230 а уносіт 280
+3
-1
Algrab (Костопiль)
18.03.2021 в 20:22
з ляпортою
+1
-1


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