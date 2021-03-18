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Бывший нападающий Вильярреала задержан за торговлю наркотиками
Выращивали в жилых домах
Фото: EFE
Полиция задержала бывшего испанского футболиста 40-летнего Карлоса Аранду (играл в 1998-2015 годах) по подозрению в торговле марихуаной. Он уличен в рамках операции правоохранительных органов в Малаге.
Вместе с Карлосом Арандой задержаны еще 4 человека, каждому инкриминируется преступление против здоровья других граждан, принадлежность к преступной организации, мошенничество с электричеством и фальсификацию документов, сообщает El Mundo.
Бывшего футболиста связывают с заговором вокруг выращивания марихуаны в жилых помещениях в провинции Малага.
Изъято около 700 растений марихуаны и примерно 20 000 евро наличными.
Это уже не первые проблемы Карлоса Аранды с законом. Ранее он был уличен во время операции "Ойкос" - под руководством Рауля Браво участвовал в фиксированных ставках на спортивные события.
Карлос Аранда является уроженцем Малаги, прошел школу мадридского "Реала", играл за "Нумансию", "Вильярреал", "Альбасете", "Севилью", "Осасуну", "Леванте", "Гранаду".
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