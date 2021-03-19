Сельта - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Перед перерывом на окно сборных в Испании состоятся матчи 28-го тура Ла Лиги. В одном из них "Сельта" на своем поле примет "Реал".

Поединок состоится в субботу, 20 марта, в 17:15. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотрансляция матча "Сельта" - "Реал" - видеоплатформа MEGOGO.

Сельта - Реал. Где еще смотреть онлайн матч Примеры: