  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сельта - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сельта - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Сельта - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Сельта - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - La Liga

UA-Футбол
Новина українською

Перед перерывом на окно сборных в Испании состоятся матчи 28-го тура Ла Лиги. В одном из них "Сельта" на своем поле примет "Реал".

Поединок состоится в субботу, 20 марта, в 17:15. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотрансляция матча "Сельта" - "Реал" - видеоплатформа MEGOGO.

Сельта - Реал. Где еще смотреть онлайн матч Примеры:

  • Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
  • Чехия - Digi Sport 3, DIGI GO;
  • Польша - Canal + Sport 2 Poland, nc + GO, Canal + Sport Online;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar +;
  • США - beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...