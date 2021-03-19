  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Один из лидеров Барселоны договаривается с клубом о продлении сотрудничества
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров Барселоны договаривается с клубом о продлении сотрудничества

Испания
(1 голосов)

Но на сколько - не говорят

Один из лидеров Барселоны договаривается с клубом о продлении сотрудничества

Twitter

Новина українською

Французский нападающий Усман Дембеле подпишет новый контракт с испанской "Барселоной".

Игрок нашел общий язык с наставником Рональдом Куманом, стал ключевым в своей команде с начала 2021 года.

За это он, как сообщает Sun, будет вознагражден новым соглашением.

Действующий контракт Усмана с Барсой завершает действие в 2022 году.

Читайте такжеПроблемный ребенок: странный союз Барселоны и Дембеле
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона контракт Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...