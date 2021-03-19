Испания
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Один из лидеров Барселоны договаривается с клубом о продлении сотрудничества
Но на сколько - не говорят
Французский нападающий Усман Дембеле подпишет новый контракт с испанской "Барселоной".
Игрок нашел общий язык с наставником Рональдом Куманом, стал ключевым в своей команде с начала 2021 года.
За это он, как сообщает Sun, будет вознагражден новым соглашением.
Действующий контракт Усмана с Барсой завершает действие в 2022 году.
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