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Лукас Васкес - на выход. Реал подыскал замену на правый фланг
Точнее возвращение своего экс-игрока
Фото: Infinite Madrod
"Реал Мадрид" нацелен на подписание игрока "Леванте" 24-летнего Хорхе де Фрутоса, он должен стать заменой Лукасу Васкесу на следующий сезон, сообщает Marca.
Контракт Васкеса заканчивается летом, но уже второй раунд переговоров о продолжении сотрудничества не увенчался успехом.
"Лос Бланкос" продал де Фрутоса "Леванте" прошлым летом, но сохранил 50% прав, а также право первого отказа, то есть сделка должна быть достаточно простой.
В этом сезоне Хорхе де Фрутос провел в сезоне 30 поединков за "Леванте", забил 3 гола, отдал 9 голевых передач.
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