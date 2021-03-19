Лукас Васкес - на выход. Реал подыскал замену на правый фланг

"Реал Мадрид" нацелен на подписание игрока "Леванте" 24-летнего Хорхе де Фрутоса, он должен стать заменой Лукасу Васкесу на следующий сезон, сообщает Marca.

Контракт Васкеса заканчивается летом, но уже второй раунд переговоров о продолжении сотрудничества не увенчался успехом.

"Лос Бланкос" продал де Фрутоса "Леванте" прошлым летом, но сохранил 50% прав, а также право первого отказа, то есть сделка должна быть достаточно простой.

В этом сезоне Хорхе де Фрутос провел в сезоне 30 поединков за "Леванте", забил 3 гола, отдал 9 голевых передач.