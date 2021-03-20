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Зидан не взял Рамоса на матч с Сельтой из-за риска рецидива

Испания
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Зидан не взял Рамоса на матч с Сельтой из-за риска рецидива

menshealth.com

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не включил итоговую заявку центрального защитника Серхио Рамоса из-за возможного рецидива травмы.

Напомним, Рамос отсутствовал с середины января из-за разрыва мениска, вернувшись на поле в недавних матчах с "Эльче" (2:1) и "Аталантой" (3:1) в ЛЧ.

Матч "Сельта" – "Реал" пройдёт сегодня. Старт в 17:15.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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