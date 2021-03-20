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Зидан не взял Рамоса на матч с Сельтой из-за риска рецидива
"Сливочные" будут без капитана
menshealth.com
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не включил итоговую заявку центрального защитника Серхио Рамоса из-за возможного рецидива травмы.
Напомним, Рамос отсутствовал с середины января из-за разрыва мениска, вернувшись на поле в недавних матчах с "Эльче" (2:1) и "Аталантой" (3:1) в ЛЧ.
????✅ ¡Nuestros 19 convocados para medirnos al @RCCelta!#CeltaRealMadrid pic.twitter.com/mcX51OMCHT— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2021
Матч "Сельта" – "Реал" пройдёт сегодня. Старт в 17:15.
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