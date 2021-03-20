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Реал Сосьедад - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал Сосьедад - Барселона. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - La Liga

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" бросила вызов "Атлетико" и теперь должна держать марку. То есть, не терять очки даже против таких опасных соперников как "Реал Сосьедад". Матч 28-го тура Ла Лиги состоится 21.03.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотансляция матча – видеосервис MEGOGO.

Реал Сосьедад - Барселона. Где еще смотреть онлайн LIVE матч чемпионата Испании

  • Бельгия - leven Sports 1 Belgium;
  • Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
  • Франция - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free;
  • Румыния - Telekom Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
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