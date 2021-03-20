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Реал Сосьедад - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал Сосьедад - Барселона. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - La Liga
"Барселона" бросила вызов "Атлетико" и теперь должна держать марку. То есть, не терять очки даже против таких опасных соперников как "Реал Сосьедад". Матч 28-го тура Ла Лиги состоится 21.03.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотансляция матча – видеосервис MEGOGO.
Реал Сосьедад - Барселона. Где еще смотреть онлайн LIVE матч чемпионата Испании
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