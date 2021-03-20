Герой футбольного дня. Набиль Фекир

Уже совсем скоро сборной Украины предстоит сыграть матч квалификации чемпионата мира 2022 против сборной Франции. В заявке команды Дидье Дешам не нашлось места для Набиля Фекира – чемпиона мира 2018, человека, забивавшего за "Лион" в чемпионате Франции восемнадцать голов за сезон.

Он забивал в основной сетке Лиги чемпионов ("Шахтеру", "МанСити", "Хоффенхайму"), хотя в Испании Фекир далеко не так эффективен. В прошлом году он отличился за "Бетис" только семью результативными ударами – это меньше, чем Фекир получил желтых карточек в том же сезоне. Не впечатляет и в этом году – три гола в тридцати поединках за "Бетис" во всех турнирах.

Это не те показатели, которые могли бы открыть перед Фекиром двери в сборную Франции или топ-клуб. В свое время он мог оказаться в "Ливерпуле" за 52 миллиона евро, но сделка в последний момент сорвалась из-за хронических проблем француза со здоровьем. "Лион" тоже не желал и в дальнейшем удерживать в своем составе футболиста, на зарплату которого шло 80 тысяч евро в неделю. Пристроить удалось в "Бетис".

"Пристроить" – слово, которое лучше всего описывает ситуацию. Ведь полученные за Фекира 19,75 млн. евро нельзя характеризовать как удачную трансферную сделку. Но сам Набиль, несомненно, выиграл: его оклад по сравнению с периодом, проведенным в "Лионе", вырос почти вдвое (150 тысяч евро в неделю), к тому же "прицепом" за Набилем в "Бетис" перешел его младший брат Яссин, а агентские за переход достались отцу семейства Мохаммеду Фекиру. Довольны все.

Но доволен ли "Бетис"? Команда хорошо обеспечена финансово, поэтому и стремится в еврокубки. Единственная и непоколебимая цель "огурцов" на сезон – выход на международную арену. Сегодня "Бетис" идет шестым в таблице, однако это даже не Лига Европы, а третьесортная Лига конференций (если Кубок Испании выиграет "Атлетик" Бильбао). От Фекира ждали и ждут большего, чем три гола в тридцати матчах.

Вчерашний шедевр, конечно, повисит его акции. Он забил гол, протянув мяч к чужим воротам почти от центральной линии. В стиле Месси. Но у аргентинца такие трюки стоят на потоке, а Фекир стреляет, как и палка в поговорке – раз в год. Хотя еще не поздно: "Бетис" стремится как минимум к пятому месту и гарантированному участию в группе Лиги Европы. И Фекир должен вести партнеров за собой.

Так, как сделал это во вчерашнем матче против "Леванте".