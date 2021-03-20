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Родриго: Бензема – лучший игрок в мире
Бразилец восхищается партнёром по атаке
Getty Images
Вингер "Реала" Родриго восторгается игрой Карима Бензема, назвав партнёра лучшим в мире.
"Бензема – лучший игрок в мире. Он исключительный футболист.
Он проводит невероятный сезон, впрочем, как и в прошлом году. Также до этого у него было немало феноменальных сезонов за карьеру. Играть рядом с ним – большая честь для меня. Мне по душе, что я могу снабжать его передачами.
Кроме того, он действительно классный парень, с ним легко найти общий язык", – сказал Родриго AS.
В этом сезоне Бензема отметился 21 голом и 5 ассистами в 31 матче.
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