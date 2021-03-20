  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Родриго: Бензема – лучший игрок в мире
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Родриго: Бензема – лучший игрок в мире

Испания
(1 голосов)

Бразилец восхищается партнёром по атаке 

Родриго: Бензема – лучший игрок в мире

Getty Images

Новина українською

Вингер "Реала" Родриго восторгается игрой Карима Бензема, назвав партнёра лучшим в мире.

"Бензема – лучший игрок в мире. Он исключительный футболист.

Он проводит невероятный сезон, впрочем, как и в прошлом году. Также до этого у него было немало феноменальных сезонов за карьеру. Играть рядом с ним – большая честь для меня. Мне по душе, что я могу снабжать его передачами.

Кроме того, он действительно классный парень, с ним легко найти общий язык", – сказал Родриго AS.

В этом сезоне Бензема отметился 21 голом и 5 ассистами в 31 матче.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Родриго Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...