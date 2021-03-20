Куман: Лапорта отметил мою работу и сказал, что верит в меня

Главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман рассказал, что новоиспеченный президент "блауграны" Жоан Лапорта поддержал его.

Жоан сказал мне, что верит в меня. И это важно, но все может измениться, если не будет результатов", – рассказал Куман.