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Куман: Лапорта отметил мою работу и сказал, что верит в меня

Испания
(2 голосов)

Наставник "сине-гранатовых" высказался насчет отношений с новым президентом

Куман: Лапорта отметил мою работу и сказал, что верит в меня

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Главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман рассказал, что новоиспеченный президент "блауграны" Жоан Лапорта поддержал его.

"Важно, что Лапорта отметил проделанную в этом сезоне работу.

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Жоан сказал мне, что верит в меня. И это важно, но все может измениться, если не будет результатов", – рассказал Куман.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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