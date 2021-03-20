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Куман: Лапорта отметил мою работу и сказал, что верит в меня
Наставник "сине-гранатовых" высказался насчет отношений с новым президентом
Главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман рассказал, что новоиспеченный президент "блауграны" Жоан Лапорта поддержал его.
"Важно, что Лапорта отметил проделанную в этом сезоне работу.
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Жоан сказал мне, что верит в меня. И это важно, но все может измениться, если не будет результатов", – рассказал Куман.
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Источник:Marca
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