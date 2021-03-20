Примера. 28-й тур. Атлетик не переиграл Эйбар

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Фото - La Liga
Тренер "Эйбар" свирепствовал. Его команда пропустила уже на девятой минуте, хотя матч начала неплохо. Но аргументов против широкой атаки Бильбао не нашлось. Де Маркос навесил с фланга, а Юри поймал мяч на ногу и шикарно вколотил его в верхний угол ворот Дмитровича.
В дальнейшем уже "Атлетик" диктовал правила, но демонстрировал низкую эффективность. С восемнадцати ударов по воротам только четыре были точными. Этого было мало, чтобы увеличить свое преимущество, ну а ошибки в обороне не позволили удержать и то, что "Атлетик"добыл на 9-й минуте. Энрике Гарсия начал прессинговать Унаи Лопеса у центральной линии, а в итоге отобрал у него мяч на линии штрафной площади. Забил, Унаи Лопес корил себя за ошибку, а Мендилибар радовался – прессинг дал сладкие плоды. Хотя здесь скорее следует говорить не о командном достижении, а об удачной индивидуальной работе одного из игроков.
Сравняв счет, "Эйбар" редко ходил на чужую половину поля. Кроме голевого удара, голкипера "Атлетика" беспокоил попаданием в створ только Брайан Хиль. Много внимания уделялось игре в обороне и второй гол "оружейники" не пропустили. Получили одно очко. Но не прервали свою затяжную серию без побед. Классический случай "синицы в руках".
Фото - La Liga
Бильбао. Стадион "Сан Мамес"
"Атлетик" - "Эйбар" 1:1
Голы: Юри Берчиче 9 - Энрике Гарсия 17
"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Оскар де Маркос, Алехандро Беренгер (Ибай Гомес 75), Микель Весга (Дани Гарсия 46), Юри Берчиче, Икер Муньяин (Хон Моркильо 75), Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре 69), Иньиго Мартинес, Унаи Лопес (Унаи Венседор 46), Иньяки Уильямс
"Эйбар": Марко Дмитрович, Серхио Альварес, Рафаэл Соареш, Паулу Оливейра, Папа Кули Диоп, Энрике Гарсия (Кике Гонсалес 90+1), Анайц Арбилья, Алейкс Гарсия (Педро Леон 84), Алехандро Посо, Кевин Родригеш (Такаси Инуи 71), Брайан Хиль
Предупреждения: Иньиго Мартинес 56 - Алехандро Посо 74
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