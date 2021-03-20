Примера. 28-й тур. Сельта - Реал 1:3. Простые движенья непростых отношений

Эдуардо Кудет нацеливается на место в топ-10. Тренер убежден, что, несмотря на ограниченность кадровых ресурсов, его "Сельта" способна подняться так высоко. Ведь умеет бороться, выжимать максимум из минимума. "Сельта" – это команда, которая не признает авторитетов. Поэтому отношения грандов с ней очень непростые.

На "Балаидосе" "Реал" проигрывал в 2014-м году, в 2018-м терял здесь очки. В 2020-м не сумел победить "Сельту" дома, поэтому отношения действительно непростые. Могла "Сельта" удивить и сегодня, но "Реал" был слишком точным. Мадридцы играли как всегда просто, но от этого очень эффективно. Гостям хватило четырех попаданий в створ, чтобы забить три гола.

Дважды срабатывала одна и та же связка – Тони Кроос - Карим Бензема. Сначала немец ассистировал французу в позиционной атаке. Перед тем обыграв оппонента один в один и осуществив рывок из глубины поля ближе к линии штрафной площади. А потом голевой пас состоялся после перехвата в районе радиуса штрафной. Карим Бензема в обоих случаях пробивал из пределов 16-тиметровой зоны, и оба раза – без шансов для голкипера.

Но "Сельта" не была безнадежной. Один только Санти Мина мог дважды забить в середине первого тайма. Обострял ситуацию и Брайс Мендес, однако Куртуа играл очень уверенно. За исключением сороковой минуты, когда Денис Суарес навесил со стандарта, а активный Санти Мина наконец точно пробил головой – 1:2.

В начале второго тайма "Сельта" активизировалась еще больше. Удар Яго Аспаса заставил Тибо Куртуа нырять в угол. Галисийцы шли вперед, поэтому у "Реала" были возможности не только для позиционного наступления, но и для контратак. Будь немного искуснее Винисиус... Но это больная тема для Зидана.

Яго Аспас в штангу попал ударом со штрафного. Это момент, который мог перевернуть ситуацию на поле. "Сельта" потеряла свой шанс на очки и получила контрольный удар по подбородку: контратака, прострел Бензема с фланга, неудачная попытка голкипера перехватить мяч, замыкание от Марко Асенсио.

3:1 – не придерешься. "Реал" был лучше и взял свои очки. Но "Сельта", следуя своему генетическому коду, дала бой, раздувала борьбу, словно сквозняком. Но она борется не за чемпионство, не за позицию в зоне Лиги чемпионов, а только за место в десятке. Поэтому не подпрыгнула выше головы.

Фото - La Liga

Виго. Стадион "Балаидос"

"Сельта" - "Реал" 1:3

Голы: Сантьяго Мина 40 - Карим Бензема 20, Карим Бензема 30, Марко Асенсио 90+4

"Сельта": Иван Вильяр, Уго Мальо, Нолито (Аугусто Солари 71, Хосе Фонтан 90+2), Нестор Араухо, Денис Суарес, Яго Аспас, Ренато Тапиа, Аарон Мартин, Жейсон Мурильо (Факундо Феррейра 84), Брайс Мендес (Франсиско Пейнадо 84), Сантьяго Мина

"Реал": Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос (Марко Асенсио 71), Карим Бензема, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Лука Модрич, Ферлан Менди, Винисиус Жуниор

Предупреждения: Ренато Тапиа 25, Денис Суарес 78, Аугусто Солари 85 - Винисиус Жуниор 22, Тони Кроос 39, Хосе Игнасио Начо 70, Лука Модрич 80