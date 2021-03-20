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Примера. 28-й тур. Сельта - Реал 1:3. Простые движенья непростых отношений

Испания
(1 голосов)

И снова Карим Бензема

Примера. 28-й тур. Сельта - Реал 1:3. Простые движенья непростых отношений

Фото - La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Эдуардо Кудет нацеливается на место в топ-10. Тренер убежден, что, несмотря на ограниченность кадровых ресурсов, его "Сельта" способна подняться так высоко. Ведь умеет бороться, выжимать максимум из минимума. "Сельта" – это команда, которая не признает авторитетов. Поэтому отношения грандов с ней очень непростые.

Примера. 28-й тур. Сельта - Реал 1:3. Простые движенья непростых отношений - изображение 1

На "Балаидосе" "Реал" проигрывал в 2014-м году, в 2018-м терял здесь очки. В 2020-м не сумел победить "Сельту" дома, поэтому отношения действительно непростые. Могла "Сельта" удивить и сегодня, но "Реал" был слишком точным. Мадридцы играли как всегда просто, но от этого очень эффективно. Гостям хватило четырех попаданий в створ, чтобы забить три гола.

Дважды срабатывала одна и та же связка – Тони Кроос - Карим Бензема. Сначала немец ассистировал французу в позиционной атаке. Перед тем обыграв оппонента один в один и осуществив рывок из глубины поля ближе к линии штрафной площади. А потом голевой пас состоялся после перехвата в районе радиуса штрафной. Карим Бензема в обоих случаях пробивал из пределов 16-тиметровой зоны, и оба раза – без шансов для голкипера.

Примера. 28-й тур. Сельта - Реал 1:3. Простые движенья непростых отношений - изображение 2

Но "Сельта" не была безнадежной. Один только Санти Мина мог дважды забить в середине первого тайма. Обострял ситуацию и Брайс Мендес, однако Куртуа играл очень уверенно. За исключением сороковой минуты, когда Денис Суарес навесил со стандарта, а активный Санти Мина наконец точно пробил головой – 1:2.

В начале второго тайма "Сельта" активизировалась еще больше. Удар Яго Аспаса заставил Тибо Куртуа нырять в угол. Галисийцы шли вперед, поэтому у "Реала" были возможности не только для позиционного наступления, но и для контратак. Будь немного искуснее Винисиус... Но это больная тема для Зидана.

Примера. 28-й тур. Сельта - Реал 1:3. Простые движенья непростых отношений - изображение 3

Яго Аспас в штангу попал ударом со штрафного. Это момент, который мог перевернуть ситуацию на поле. "Сельта" потеряла свой шанс на очки и получила контрольный удар по подбородку: контратака, прострел Бензема с фланга, неудачная попытка голкипера перехватить мяч, замыкание от Марко Асенсио.

3:1 – не придерешься. "Реал" был лучше и взял свои очки. Но "Сельта", следуя своему генетическому коду, дала бой, раздувала борьбу, словно сквозняком. Но она борется не за чемпионство, не за позицию в зоне Лиги чемпионов, а только за место в десятке. Поэтому не подпрыгнула выше головы.

Примера. 28-й тур. Сельта - Реал 1:3. Простые движенья непростых отношений - изображение 4

Фото - La Liga

Виго. Стадион "Балаидос"
"Сельта" - "Реал" 1:3
Голы: Сантьяго Мина 40 - Карим Бензема 20, Карим Бензема 30, Марко Асенсио 90+4

"Сельта": Иван Вильяр, Уго Мальо, Нолито (Аугусто Солари 71, Хосе Фонтан 90+2), Нестор Араухо, Денис Суарес, Яго Аспас, Ренато Тапиа, Аарон Мартин, Жейсон Мурильо (Факундо Феррейра 84), Брайс Мендес (Франсиско Пейнадо 84), Сантьяго Мина

"Реал": Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос (Марко Асенсио 71), Карим Бензема, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Лука Модрич, Ферлан Менди, Винисиус Жуниор

Предупреждения: Ренато Тапиа 25, Денис Суарес 78, Аугусто Солари 85 - Винисиус Жуниор 22, Тони Кроос 39, Хосе Игнасио Начо 70, Лука Модрич 80

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В статье: Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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Комментарии (22)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.03.2021 в 19:37
І тут Алєня понесло...))). Засмердів весь ресурс
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+4
0
Algrab (Костопiль)
20.03.2021 в 19:51
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0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
20.03.2021 в 19:55
Очки снова в Африке подсчитывали?)))
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
20.03.2021 в 19:59
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.03.2021 в 19:33
Ну и учитывая тот факт, что сюда сейчас подтянутся аленихи и алени, любитель памперсов из Чугуева и др. генетический мусор на Планете Земля, я расскажу этим недостойным говорить о футболе об очередной манипуляции фанатов Реала из уа-футбол. Как известно, статистика знает все. Её не обманешь. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших клубов десятилетия по суммарному количеству баллов, набранных за этот период времени в клубном мировом рейтинге. Естественно, как и ожидалось, на первом месте ВЕЛИКАЯ БАРСЕЛОНА !!! В активе у ВЕЛИКОЙ БАРСЕЛОНЫ - 2877 очков. У позорного реала всего - 2782 очка, Бавария - 2594... Понятное дело, фанаты реала из уа-футбола, понимая, что любителя памперсов из Чугуева или трехклубную толю алениху хватит сердечный приступ от этой информации, попытались ее скрыть. А ведь по всем европейским СМИ она уже висит более 20 часов... Вобщем, фанаты мадридских девчонок, не благодарите... Я по доброте душевной поделился инфой...
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0
-7
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
20.03.2021 в 19:43
И тут путалония накрыло словесным поносом
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.03.2021 в 19:43
силу и величие аналоны доказывает также тот простой факт, что у названии клуба - целых 9 букв. Девять! для сравнения, у ничтожного Реала - всего 4, у ПСЖ - 3, у МЮ и МС - всего 2!! какие еще нужны доказательства??!! ах, ну да, и у Баварии - 7
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+2
0
Algrab (Костопiль)
20.03.2021 в 19:50
Ну олень, ну клоун...Скоро буде міряти довжину зовнішніх статевих органів...і звичайно, у барсілони будуть найдовші у світі...
0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
20.03.2021 в 20:00
Здравствуй ж.опа ,Новый год))))
0
0
metall5291 (Kharkiv)
20.03.2021 в 19:20
Молодцы. Всех реалистов с победой. А в Куебеке близ Шепетовки опять горе. И помочь нечем.
Ответить
+5
-1
Algrab (Костопiль)
20.03.2021 в 19:29
Чому нічим? Повторний курс лікування у психіатра можливе заведе шизоїда в нестійку ремісію.... По темі: прогнозована перемога Реалу. Молодці!!!
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+5
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.03.2021 в 19:20
Радует, что позорный Реал по-прежнему невероятно слабый. Мадридских пенсионерок хватает только на первые 30 минут матча. В этот период матча они пытаются сделать результат, а затем, по примеру автобуса Симеоне всеми грязными методами защищают результат. И, как способ сбить темп, падают при малейшем дуновении ветра. Вобщем, позорная команда без будущего.
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+2
-6
Algrab (Костопiль)
20.03.2021 в 19:26
Ответить
+3
0
Odindoma (Dm.roslo)
20.03.2021 в 19:31
Деякі пишуть СВОЮ думку по грі, а деяким розуму вистачає тільки на смайлики.
+1
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.03.2021 в 19:39
Деякі - це хто? Шизануті Алєні, Многолікій Анус чи співчуваючі їм санітари?
+4
-1
Algrab (Костопiль)
20.03.2021 в 19:58
Маячню шизофреніка ти називаєш "своєю думкою"? Особисто в мене оленячі галюцинації викликають лишень сміх...
0
0
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
20.03.2021 в 19:44
Идиотам смотрите на табло, дауны.
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.03.2021 в 19:16
молодчики. удачной Реалу рубки на 2 фронта
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+4
0
sash_ok (Харьков)
20.03.2021 в 19:15
Карим, Карим, Карим!КАРИИИИИИИИИИМ!!! Ну штрафной имени Мелеро-Модрича это песец!!! Ещё ж и жёлтую предъявил подонок, подстилка путалонская.
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+5
-1
Dr. House (Поділля)
20.03.2021 в 19:14
В анонсе Многоликий Анус совместно с Шизоидным Аленем испражнились в метание фекалий... Ну-ну, барсодрочеры два- восьмые
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+4
-3
Algrab (Костопiль)
20.03.2021 в 19:30
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
20.03.2021 в 19:13
Короче, глупый Атлетико, второй. Хромающий РМ - чемпион.
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+3
-2


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