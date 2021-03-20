Симеоне: До конца Ла Лиги сезона еще 11 матчей, а наши конкуренты выступают хорошо

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мыслями накануне 28-го тура чемпионата Испании против "Алавеса."

"Мы не ищем оправданий. Сейчас приходится мириться со многими вещами. Если кто-то и должен стать лучше и добиться реакции от футболистов, так это я. Это первый шаг. Мои парни – профессионалы, они знают, что такое футбол. Вылеты из ЛЧ случались и прежде. Команда вчера хорошо тренировалась.

Чувствую, что игроки выкладываются на 10 из 10 в любом аспекте. Если кому и надо требовательнее отнестись к себе, так это мне. Ответственность также на мне. Наши конкуренты выступают хорошо, а до конца сезона еще 11 матчей. Еще больше, чем когда-либо, нам необходимо идти от матча к матчу.

"Алавес" – крепкая команда, осознающая свои сильные и слабые стороны. Они всегда бьются до конца, пусть даже результаты это не отражают", – рассказал Симеоне.