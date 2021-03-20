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Симеоне: До конца Ла Лиги сезона еще 11 матчей, а наши конкуренты выступают хорошо

Испания
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Наставник "матрасников" высказался перед матчем против "Алавеса"

Симеоне: До конца Ла Лиги сезона еще 11 матчей, а наши конкуренты выступают хорошо

Atl

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мыслями накануне 28-го тура чемпионата Испании против "Алавеса."

"Мы не ищем оправданий. Сейчас приходится мириться со многими вещами. Если кто-то и должен стать лучше и добиться реакции от футболистов, так это я. Это первый шаг. Мои парни – профессионалы, они знают, что такое футбол. Вылеты из ЛЧ случались и прежде. Команда вчера хорошо тренировалась.

Чувствую, что игроки выкладываются на 10 из 10 в любом аспекте. Если кому и надо требовательнее отнестись к себе, так это мне. Ответственность также на мне. Наши конкуренты выступают хорошо, а до конца сезона еще 11 матчей. Еще больше, чем когда-либо, нам необходимо идти от матча к матчу.

"Алавес" – крепкая команда, осознающая свои сильные и слабые стороны. Они всегда бьются до конца, пусть даже результаты это не отражают", – рассказал Симеоне.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Алавес (Витория-Гастейс)
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Источник:
Marca

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