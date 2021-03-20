Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симеоне: До конца Ла Лиги сезона еще 11 матчей, а наши конкуренты выступают хорошо
Наставник "матрасников" высказался перед матчем против "Алавеса"
Atl
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мыслями накануне 28-го тура чемпионата Испании против "Алавеса."
"Мы не ищем оправданий. Сейчас приходится мириться со многими вещами. Если кто-то и должен стать лучше и добиться реакции от футболистов, так это я. Это первый шаг. Мои парни – профессионалы, они знают, что такое футбол. Вылеты из ЛЧ случались и прежде. Команда вчера хорошо тренировалась.
Чувствую, что игроки выкладываются на 10 из 10 в любом аспекте. Если кому и надо требовательнее отнестись к себе, так это мне. Ответственность также на мне. Наши конкуренты выступают хорошо, а до конца сезона еще 11 матчей. Еще больше, чем когда-либо, нам необходимо идти от матча к матчу.
"Алавес" – крепкая команда, осознающая свои сильные и слабые стороны. Они всегда бьются до конца, пусть даже результаты это не отражают", – рассказал Симеоне.
Популярное сейчас
- Перерождение. Десна - Днепр-1 0:2
- Юрий Кулиш: Отказал Лобановскому и Кучеревскому из-за фразы Прокопенко
- Нас раскатали! Эксперт - о вылете Динамо и Шахтера из Лиги Европы
- Шахтер стал ложкой дегтя. Реал Мадрид превысил запланированную сумму доходов за год
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
Новости по теме
- 11:16 Зарубежные Лидерский характер и фактор Суареса. Алавес - Атлетико 1:2. Обзор матча и видео голов
- 19:08 Зарубежные Примера. 17-й тур. Фактор Суареса в действии. Атлетико сохраняет лидерство
- 00:59 Зарубежные Примера. 32-й тур. Мальорка проиграла Атлетику, Леганес - Осасуне, а Атлетико утвердился на третьем месте