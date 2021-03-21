Примера. 28-й тур. Хетафе не взял максимум в матче с Эльче

В предыдущем туре "Хетафе" сыграл вничью с "Атлетико". Большую часть игрового времени отбивался, но очко в копилку упало. Одно очко "городские" заработали и по итогам отчетного тура. Но в матче, где нужно было брать три. В матче, в котором "Хетафе" противостоял аутсайдер, поэтому ничья вряд ли удовлетворила Хосе Бордаласа.

Тем более в игре у "Хетафе" было преимущество. Хозяева первыми пропустили, неудачно отзащищавшись во время розыгрыша углового. Зато в начале второго тайма уже на улице Хосе Бордаласа играла музыка. Трудовой гол: Кубо прошел по флангу и прострелил, Унал замкнул ударом в ближний угол.

"Хетафе" меньше владел мячом, но для этой команды это традиционная картина. Важнее то, что "городские" вдвое перестреляли соперника по ударам по воротам. Поэтому да – была полноценная заявка на камбэк. Кульминацией мог стать эпизод на 84-й минуте, когда в ворота "Эльче" был назначен пенальти за игру рукой. Анхель разбежался, пробил и... не переиграл вратаря.

"Хетафе" потерял идеальную возможность для победы. Поэтому в последних десяти турах Хосе Бордалас может похвастаться лишь разгромом "Валенсии". Ну и ничьей с "Атлетико". Этого мало.

Хетафе. Стадион Колизеум Альфонсо Перес

"Хетафе" - "Эльче" 1:1

Голы: Энес Унал 60 - Пере Милья 20

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Такефуса Кубо (Франсиско Портильо 72), Энес Унал (Дарио Поведа 86), Карлос Аленья (Давид Тимор 86), Марк Кукурелла Сасета, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Родригес Анхель 49), Софьян Чакла, Хуан Иглесиас

"Эльче": Эдгар Бадия, Иван Марконе, Гонсало Верду, Лукас Бое, Пере Милья (Гидо Каррильо 64), Тете Моренте (Пабло Пьятти 77), Дани Кальво, Рауль Гути, Фидель Чавес, Хелибелтон Паласиос, Хоан Мохика

Предупреждения: Мауро Арамбарри 25, Софьян Чакла 45+5, Давид Тимор 90+7 - Иван Марконе 37, Лукас Бое 45+5, Дани Кальво 55, Пере Милья 63, Гидо Каррильо 66, Фидель Чавес 68, Гонсало Верду 84

Нереализованный пенальти: Родригес Анхель 84