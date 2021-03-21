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Дуэт Месси и Гризманна – самый результативный в Ла Лиге
На их счету 43 результативных действия
AS
Лионель Месси и Антуан Гризманн составляют самый грозный дуэт в этом сезоне Ла Лиги. На общем счету каталонского тандема 28 голов и 15 результативных передач.
Следом идут Луис Суарес и Маркос Льоренте из "Атлетико" (27+10), а также Микель Ойарсабаль и Александер Исак из "Реал Сосьедада" (22+8).
"Барселона" забила 32 гола в 12 матчах чемпионата в 2021-м году, выиграв 11 из них. Месси и Гризманн поучаствовали в 24 забитых мячах.
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