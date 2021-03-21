Сильва и Пике не сыграют в матче Реал Сосьедад – Барселона

"Реал Сосьедад" и "Барселона" подходят к сегодняшней игре Ла Лиги в неоптимальных составах.

У хозяев будет отсутствовать Давид Сильва. Ветеран повредил спину.

У "блаугранас" в свою очередь не сыграет Жерар Пике, продолжающий восстановление после травмы колена.

Матч "Реал Сосьедад" – "Барселона" состоится сегодня, начало – в 22:00. Для "Сосьедада" это последний шанс зацепиться за борьбу за топ-4, в то время как каталонцы продолжают сражаться за чемпионство.