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Галисийцы кусачие, но не более. Сельта - Реал 1:3. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Сельта - Реал ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.03.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Галисийцы кусачие, но не более. Сельта - Реал 1:3. Обзор матча и видео голов

Фото - La Liga

UA-Футбол
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В 28-м туре чемпионата Испании "Реал" на чужом поле победил "Сельту". Галисийцы традиционно для себя дали бой, подергали, покусали фаворита, но не более. "Реал", чей класс значительно выше, чем у соперника, победил благодаря дублю и ассисту Карима Бензема.

Благодаря этой победе мадридцы остаются в борьбе за чемпионство. Команда Зинедина Зидана набрала шестьдесят очков.

Виго. Стадион "Балаидос"
"Сельта" - "Реал" 1:3
Голы: Сантьяго Мина 40 - Карим Бензема 20, Карим Бензема 30, Марко Асенсио 90+4

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В статье: Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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