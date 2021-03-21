Галисийцы кусачие, но не более. Сельта - Реал 1:3. Обзор матча и видео голов

В 28-м туре чемпионата Испании "Реал" на чужом поле победил "Сельту". Галисийцы традиционно для себя дали бой, подергали, покусали фаворита, но не более. "Реал", чей класс значительно выше, чем у соперника, победил благодаря дублю и ассисту Карима Бензема.

Благодаря этой победе мадридцы остаются в борьбе за чемпионство. Команда Зинедина Зидана набрала шестьдесят очков.

Виго. Стадион "Балаидос"

"Сельта" - "Реал" 1:3

Голы: Сантьяго Мина 40 - Карим Бензема 20, Карим Бензема 30, Марко Асенсио 90+4