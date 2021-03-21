Суарес достиг отметки в 500 голов за карьеру

В матче 28-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" дома минимально обыграл "Алавес".

Единственный мяч в поединке забил форвард "матрасников" Луис Суарес - уругваец поразил ворота соперника на 54-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал юбилейным для 34-летнего нападающего, а именно 500-м в игровой карьере:

198 голов - за "Барселону";

111 - за "Аякс";

82 - за "Ливерпуль";

63 - за национальную сборную;

19 - за "Атлетико";

15 - за "Гронинген";

12 - за "Насьональ".

В текущем сезоне во всех турнирах Суарес провел 30 матчей, забил 18 мячей и отдал 2 голевые передачи.