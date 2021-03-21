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Суарес достиг отметки в 500 голов за карьеру

Испания
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Безусловно Великий страйкер!

Суарес достиг отметки в 500 голов за карьеру

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 28-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" дома минимально обыграл "Алавес".

Единственный мяч в поединке забил форвард "матрасников" Луис Суарес - уругваец поразил ворота соперника на 54-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал юбилейным для 34-летнего нападающего, а именно 500-м в игровой карьере:

  • 198 голов - за "Барселону";
  • 111 - за "Аякс";
  • 82 - за "Ливерпуль";
  • 63 - за национальную сборную;
  • 19 - за "Атлетико";
  • 15 - за "Гронинген";
  • 12 - за "Насьональ".

В текущем сезоне во всех турнирах Суарес провел 30 матчей, забил 18 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Алавес (Витория-Гастейс)
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