Примера. 28-й тур. Атлетико не без приключений сохраняет свою позицию

Это никуда не годится... "Реал" свою победу добыл с размахом, "Барса" уже довольно долго демонстрирует яркий футбол, а "Атлетико", - текущий лидер турнира, - идет по дистанции со скрипом. Сегодня едва удалось переиграть одного из аутсайдеров.

По итогам первого тайма статистика ударов по воротам была такова: четыре против четырех. При этом "Алавес" усилиями Понса попал в створ, а у "Атлетико" такого достижения не было: Коке, Льоренте и дважды Суарес били в молоко.

Но в перерыве Диего Симеоне провел с подопечными мужской разговор. Ведь на второй тайм "Атлетико" вышел с горящими глазами. И быстро это принесло успех: широкая атака завершилась навесом с фланга от Триппьера и элегантным ударом-подсечкой от Луиса Суареса.

Уругваец продолжает покорять бомбардирские вершины (500 голов за карьеру), но одному тяжело тащить команду к успеху. Еще старается Маркос Льоренте, однако его удар сегодня всколыхнул перекладину. "Атлетико", сохраняя минимальное преимущество, играл с огнем и едва не обжегся. Вовремя на помощь пришел Ян Облак.

Савич локтем в штрафной едва не выбил зуб Луису Роха. Хоселу взялся бить пенальти и проиграл свою дуэль вратарю.

Диего Симеоне выдохнул с облегчением. Три очка позволили "Атлетико" сохранить свою позицию в отношении конкурентов, но игру срочно нужно улучшать. Возможно, пауза ФИФА как раз пригодится.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Алавес" 1:0

Гол: Луис Суарес 54

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Луис Суарес, Анхель Корреа (Сауль Ньигес 74), Тома Лемар (Эктор Эррера 74), Стефан Савич, Хосе Мария Хименес, Коке, Янник Феррейра Карраско, Марио Эрмосо, Киран Триппьер

"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия (Альберто Родригес 70), Родриго Батталья, Хоселу, Чимо Наварро, Эдгар Мендес (Луис Роха 60), Пере Понс (Борха Сайнс 79), Флорьян Лежён, Хота Пелетейро (Мохаммед Махмуд 70), Факундо Пелистри Ребольо

Предупреждения: Янник Феррейра Карраско 76, Стефан Савич 85, Сауль Ньигес 90+2 - Хота Пелетейро 33, Родриго Батталья 88

Нереализованный пенальти: Хоселу 86