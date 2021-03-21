Примера. 28-й тур. Реал Сосьедад - Барселона 1:6. Ничего невозможного

Много говорили о том, что "Барса" выздоровела. Что нашла себя, свою игру и готова бросить вызов "Атлетико". Сегодняшний матч должен был служить определенным индикатором. "Реал Сосьедад" хоть и не выиграл ни одного из последних десяти поединков против "Барселоны", научился давать каталонцам бой. И стремился, по словам главного тренера, играть в свой футбол.

Но в свой футбол играла "Барса". Не в стерильный футбол, как раньше иногда бывало с Куманом, а в производительный, эффективный, рациональный футбол. Тотальное преимущество во владении мячом было не просто преимуществом: перекатом мяча "блаугранас" готовили свои атаки. Таких не было слишком много, но те, что проходили, били наповал.

В первом тайме, например, счет был 2:0 в пользу гостей. Все началось с того, что Месси на подступах к штрафной площади накрутил нескольких соперников и отдал на ход Альбе, Хорди прострелил, но Дембеле не сумел переиграть Ремиро в ближнем бою. Зато Гризманну уже никто не мог помешать забить своей бывшей команде в игре на добивании.

И пока "Реал Сосьедад" думал, что бы придумать впереди, в обороне басков возник очередной провал. Месси в центральной зоне собрал вокруг себя нескольких соперников, а потом вовремя отдал направо на Деста. Сержиньо стал третьим американцем, забивавшим в Ла Лиге.

За весь первый тайм у хозяев был только один момент – когда Исак перехитрил всех и вышел на неочевидную ударную позицию. Однако тер Штегена врасплох не застал. После перерыва не было и этого. Не было у басков, а у "Барселоны" все было как надо. Третий командный гол забил тот же Дест после активного проникновения / забегания Хорди Альбы. А уже потом отличился и Месси с выхода один на один. Шикарно ему ассистировал Серхио Бускетс.

"Барса" забила и в пятый раз (Дембеле), но гол отменили из-за офсайда. Шла только 66-я минута, а это казалось такими мелочами. Ведь матч можно было закрывать уже тогда. "Реал Сосьедад" в последних матчах хоть и проигрывал "Барсе", но не с таким треском. Поэтому можно констатировать – сегодня случился провал. Дембеле, к слову, уцепился за свое и таки забил пятый командный гол (и свой первый) – по правилам. Защитники сыграли неплотно с французом, за что и поплатились. Только после этого результативным ударом разродился "Реал Сосьедад", Барренечеа забил красиво, но вряд ли это помогло сохранить лицо. К тому же "Барса" возобновила разницу в пять мячей, благодаря комбинации, которая была разыграна в лучших образцах той "Барсы", что выигрывала шесть трофеев за сезон. Символично, что завершил Месси. Эпоха еще не ушла.

"Барселона" вернула себе второе место и после паузы ФИФА будет с новыми силами штурмовать вершину турнирной таблицы. С такой игрой, с таким настроением – ничего невозможного.

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Барселона" 1:6

Голы: Андер Барренечеа 77 - Антуан Гризманн 37, Сержиньо Дест 43, Сержиньо Дест 53, Лионель Месси 56, Усман Дембеле 71, Лионель Месси 89

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Кристиан Португес (Аднан Янузай 61), Микель Мерино, Мартин Кастельянос, Александер Исак (Хон Орхильес 83), Андони Эспиноса (Андер Барренечеа 61), Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Игор Субельдия (Модибо Санья 83), Андер Гевара, Мартин Субименди (Карлос Фернандес 72)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест (Тринкао 84), Серхио Бускетс (Рональд Араужо 67), Клеман Лангле, Лионель Месси, Усман Дембеле (Мартин Брайтвайт 79), Педри (Илайкс Мориба Курума 68), Антуан Гризманн (Рики Пуч 85), Хорди Альба, Френки де Йонг, Оскар Мингеза Гарсия

Предупреждения: Мартин Субименди 9, Игор Субельдия 79, Карлос Фернандес 90+4 - Серхио Бускетс 27, Мартин Брайтвайт 88