Куман: Барселона и Реал солидно прибавили – борьба за золото продлится до последнего тура

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился своими впечатлениями от крупной победы над командой "Реал Сосьедад" (6:1) в рамках 28-го тура чемпионата Испании.

"С точки зрения физики ребята чувствуют себя отлично. С таким эффектом мы способны улучшить свое положение. "Барселона" солидно прибавила, в этом поединке мы заслужили три очка, так как переиграли оппонента".