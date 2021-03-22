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Куман: Барселона и Реал солидно прибавили – борьба за золото продлится до последнего тура

Испания
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Рональд на связи

Куман: Барселона и Реал солидно прибавили – борьба за золото продлится до последнего тура

AS

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился своими впечатлениями от крупной победы над командой "Реал Сосьедад" (6:1) в рамках 28-го тура чемпионата Испании.

"С точки зрения физики ребята чувствуют себя отлично. С таким эффектом мы способны улучшить свое положение. "Барселона" солидно прибавила, в этом поединке мы заслужили три очка, так как переиграли оппонента".

"Нам нужно говорить не только про "Атлетико". "Реал" тоже стал играть лучше. Мне кажется, что борьба за золотые медали продлится до последнего тура. Не уверен, что "Барселона" избежит поражений. На дистанции будет немало сложных поединков".

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Источник:
Football Espana

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
22.03.2021 в 15:04
Реал грохни, вот тогда и продолжиться..
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