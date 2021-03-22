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Куман: Барселона и Реал солидно прибавили – борьба за золото продлится до последнего тура
Рональд на связи
AS
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился своими впечатлениями от крупной победы над командой "Реал Сосьедад" (6:1) в рамках 28-го тура чемпионата Испании.
"С точки зрения физики ребята чувствуют себя отлично. С таким эффектом мы способны улучшить свое положение. "Барселона" солидно прибавила, в этом поединке мы заслужили три очка, так как переиграли оппонента".
"Нам нужно говорить не только про "Атлетико". "Реал" тоже стал играть лучше. Мне кажется, что борьба за золотые медали продлится до последнего тура. Не уверен, что "Барселона" избежит поражений. На дистанции будет немало сложных поединков".
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