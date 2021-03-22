Курс на уничтожение. Реал Сосьедад - Барселона 1:6. Обзор матча и видео голов

"Барса" не проиграла ни одного из последних десяти матчей против "Реал Сосьедада", но и легкой прогулки с этим соперником почти никогда не было. Поэтому та легкость, с которой каталонцы отгрузили шесть голов баскам в матче 28-го тура, удивила.

И подтвердила отличную форму подопечных Рональда Кумана. "Барса" полноценно вернулась к борьбе за чемпионство, поэтому с оптимизмом ожидает поединка против "Реала" и "Атлетико". Но сначала может наслаждаться погромом "Реал Сосьедада".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 28-го тура Примеры.

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Барселона" 1:6

Голы: Андер Барренечеа 77 - Антуан Гризманн 37, Сержиньо Дест 43, Сержиньо Дест 53, Лионель Месси 56, Усман Дембеле 71, Лионель Месси 89