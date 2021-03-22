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Курс на уничтожение. Реал Сосьедад - Барселона 1:6. Обзор матча и видео голов

Испания
(2 голосов)

Реал Сосьедад - Барселона ⋉ 1:6 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 21.03.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Курс на уничтожение. Реал Сосьедад - Барселона 1:6. Обзор матча и видео голов

Фото - La Liga

UA-Футбол
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"Барса" не проиграла ни одного из последних десяти матчей против "Реал Сосьедада", но и легкой прогулки с этим соперником почти никогда не было. Поэтому та легкость, с которой каталонцы отгрузили шесть голов баскам в матче 28-го тура, удивила.

И подтвердила отличную форму подопечных Рональда Кумана. "Барса" полноценно вернулась к борьбе за чемпионство, поэтому с оптимизмом ожидает поединка против "Реала" и "Атлетико". Но сначала может наслаждаться погромом "Реал Сосьедада".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 28-го тура Примеры.

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Барселона" 1:6
Голы: Андер Барренечеа 77 - Антуан Гризманн 37, Сержиньо Дест 43, Сержиньо Дест 53, Лионель Месси 56, Усман Дембеле 71, Лионель Месси 89

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
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