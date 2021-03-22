Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Курс на уничтожение. Реал Сосьедад - Барселона 1:6. Обзор матча и видео голов
Реал Сосьедад - Барселона ⋉ 1:6 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 21.03.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - La Liga
"Барса" не проиграла ни одного из последних десяти матчей против "Реал Сосьедада", но и легкой прогулки с этим соперником почти никогда не было. Поэтому та легкость, с которой каталонцы отгрузили шесть голов баскам в матче 28-го тура, удивила.
И подтвердила отличную форму подопечных Рональда Кумана. "Барса" полноценно вернулась к борьбе за чемпионство, поэтому с оптимизмом ожидает поединка против "Реала" и "Атлетико". Но сначала может наслаждаться погромом "Реал Сосьедада".
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 28-го тура Примеры.
Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Барселона" 1:6
Голы: Андер Барренечеа 77 - Антуан Гризманн 37, Сержиньо Дест 43, Сержиньо Дест 53, Лионель Месси 56, Усман Дембеле 71, Лионель Месси 89
Популярное сейчас
- Тайсон одной ногой в Интернасьонале, у Динамо новые конкуренты в борьбе за Ловрича. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Олимпик опубликовал свидетельства арбитров о поведении Лучано Лучи
- Селезнев: Просто обвинить человека без оснований и убрать его из футбола - это неправильно
- ВИДЕО, как голкипер Севильи своим голом лишил Вальядолид победы
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
Новости по теме
- 23:55 Зарубежные Примера. 28-й тур. Реал Сосьедад - Барселона 1:6. Ничего невозможного
- 22:45 Прогнозы на футбол Реал Сосьедад - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 21.03.2021
- 12:14 Зарубежные Реал Сосьедад - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании