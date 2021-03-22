Повреждение получил вратарь Барселоны, который зимой хотел уйти из клуба

Вратарь "Барселоны" 31-летний Нето получил повреждение на тренировке команды.

Клуб сообщил, что футболист растянул связки правого голеностопа. О степени серьезности травмы и сроки восстановления не сообщается.

Ранее говорилось о том, что голкипер намерен покинуть "Барселону" зимой, теперь говорят о лете. Срок его контракта истекает в 2023 году.

Нето сыграл всего лишь 8 матчей в Ла Лиге за 2 сезона.