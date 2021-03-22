Испания
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Повреждение получил вратарь Барселоны, который зимой хотел уйти из клуба
Он здесь почти без практики
Вратарь "Барселоны" 31-летний Нето получил повреждение на тренировке команды.
Клуб сообщил, что футболист растянул связки правого голеностопа. О степени серьезности травмы и сроки восстановления не сообщается.
Ранее говорилось о том, что голкипер намерен покинуть "Барселону" зимой, теперь говорят о лете. Срок его контракта истекает в 2023 году.
Нето сыграл всего лишь 8 матчей в Ла Лиге за 2 сезона.
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