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Повреждение получил вратарь Барселоны, который зимой хотел уйти из клуба

Испания
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Он здесь почти без практики

Повреждение получил вратарь Барселоны, который зимой хотел уйти из клуба

Новина українською

Вратарь "Барселоны" 31-летний Нето получил повреждение на тренировке команды.

Клуб сообщил, что футболист растянул связки правого голеностопа. О степени серьезности травмы и сроки восстановления не сообщается.

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Ранее говорилось о том, что голкипер намерен покинуть "Барселону" зимой, теперь говорят о лете. Срок его контракта истекает в 2023 году.

Нето сыграл всего лишь 8 матчей в Ла Лиге за 2 сезона.

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В статье: Барселона Нето
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