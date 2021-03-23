"Он ознаменует эпоху". Луис Суарес выделил лучшего форварда из тандема Холанда и Мбаппе

Уругвайский страйкер мадридского "Атлетико" Луис Суарес в беседе с журналистом Жераром Ромеро высоко оценил выступления форварда "Боруссии Д" Эрлинга Холанда, а также высказался по поводу игры нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"Холанд – великолепный футболист, он находится на невероятном уровне. Его физическая сила просто прекрасна. Я думаю, что норвежец – одна из лучших "девяток", он ознаменует эпоху. Эрлинг или Килиан? Знаете, я немного больше поддерживаю именно Холанда. Однако Мбаппе тоже играет на потрясающем уровне".

"Почему я смотрю матчи "Барселоны"? Было бы странно: не восхищаться клубом, которому ты благодарен, цвета которого защищал. Я общаюсь с Месси каждый день. Я их очень люблю. Я много чего сделал для команды, как и они для меня".