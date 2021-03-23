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"Он ознаменует эпоху". Луис Суарес выделил лучшего форварда из тандема Холанда и Мбаппе

Испания
(1 голосов)

"Девятка" "девятку" видит издалека…

"Он ознаменует эпоху". Луис Суарес выделил лучшего форварда из тандема Холанда и Мбаппе

Фото: EFE / Автор – неизвестен

Новина українською

Уругвайский страйкер мадридского "Атлетико" Луис Суарес в беседе с журналистом Жераром Ромеро высоко оценил выступления форварда "Боруссии Д" Эрлинга Холанда, а также высказался по поводу игры нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"Холанд – великолепный футболист, он находится на невероятном уровне. Его физическая сила просто прекрасна. Я думаю, что норвежец – одна из лучших "девяток", он ознаменует эпоху. Эрлинг или Килиан? Знаете, я немного больше поддерживаю именно Холанда. Однако Мбаппе тоже играет на потрясающем уровне".

"Почему я смотрю матчи "Барселоны"? Было бы странно: не восхищаться клубом, которому ты благодарен, цвета которого защищал. Я общаюсь с Месси каждый день. Я их очень люблю. Я много чего сделал для команды, как и они для меня".

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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Барселона Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.03.2021 в 08:45
Сегодня все обсуждают Холана и Мбаппе... А по факту, после того, как выйдет с больничного, Ансу Фати переплюнет их двоих. Скорей всего, не в этом сезоне. А, начиная со следующего.
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