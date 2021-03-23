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Его ждали больше? Абидаль рассказал, кого могла подписать Барселона вместо Гризманна

Испания
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Эрик вновь на связи

Его ждали больше? Абидаль рассказал, кого могла подписать Барселона вместо Гризманна

Sky Sports

Новина українською

Почти два года назад каталонская "Барселона" приобрела Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико". Экс-спортивный директор Эрик Абидаль признался, что такой шаг был личным решением тогдашнего президента "сине-гранатовых" Хосепа Марии Бартомеу.

Таким образом, как сообщает Sport.es, бывший босс "Барсы" предпочел француза бразильскому форварду "Пари Сен-Жермен" Неймару. Бартомеу не желал заниматься возвращением страйкера в Каталонию, так как тогда Ней судился с клубом.

Бразилец начинал карьеру в "Сантосе", в 2013-м он перешел в "Барселону", где выиграл Ла Лигу. Кубок и Суперкубок Испании, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и КЧМ.

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В статье: Эрик Абидаль Неймар Антуан Гризманн Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Sport.es

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