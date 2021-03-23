Его ждали больше? Абидаль рассказал, кого могла подписать Барселона вместо Гризманна

Почти два года назад каталонская "Барселона" приобрела Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико". Экс-спортивный директор Эрик Абидаль признался, что такой шаг был личным решением тогдашнего президента "сине-гранатовых" Хосепа Марии Бартомеу.

Таким образом, как сообщает Sport.es, бывший босс "Барсы" предпочел француза бразильскому форварду "Пари Сен-Жермен" Неймару. Бартомеу не желал заниматься возвращением страйкера в Каталонию, так как тогда Ней судился с клубом.

Бразилец начинал карьеру в "Сантосе", в 2013-м он перешел в "Барселону", где выиграл Ла Лигу. Кубок и Суперкубок Испании, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и КЧМ.