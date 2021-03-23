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Звездный экс-нападающий Карпат попал в немилость наставника Алавеса
Не предается делу клуба
Все сложно в последнее время для 32-летнего нападающего "Алавеса" Лукаса Переса Мартинеса, который в 2011-2013 годах выступал в львовских "Карпатах".
В последнее время, особенно с тех пор как в середине января команду возглавил Абелардо Фернандес, он крайне редко выходит на поле и вовсе потерял место в основе. В предыдущем поединке с "Кадисом" (1:1) Лукас по крайней мере выходил на замену, а в матче с мадридским "Атлетико" (0:1) его не было даже на скамейке.
На послематчевой пресс-конференции Абелардо спросили о Лукасе. А он пожаловался на нападающего:
В "Алавесе" я требую от игроков мужества, храбрости, преданности делу этого клуба. Те, кто не хочет быть таким, очевидно, не заслуживают места в команде нашего клуба, - цитирует Абелардо Фернандеса AS.
Вероятно, что именно Лукаса касались и "позаспортивные проблемы", которые накануне возникли в лагере команды. Но прежде Абелардо уверял, что в раздевалке его команды нет никаких проблем.
Агент Лукаса Переса возмутился обвинениям со стороны тренера.
Лукаса никогда не подозревали в неуважении к клубу. В своей профессиональной карьере, выступлениях в нескольких клубах его никогда не клеймили в отсутствии приверженности клубе, за который он выступает. Несмотря на отсутствие игрового времени за последние 2 месяца, Лукас всегда понимает, что был и будет в распоряжении тренера, чтобы выйти на поле и показать максимум, и "Алавес" может на него рассчитывать.
"Алавес" идет на предпоследней 19 позиции в турнирной таблице Ла Лиги.
Лукас Перес в этом сезоне провел в Ла Лиге 20 поединков, забил 4 гола, отдал 3 результативные пасы. Его контракт з "Алавесом" закончиться летом 2022 года.
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