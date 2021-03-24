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Барселона определилась относительно судьбы Рональда Кумана

Испания
(1 голосов)

Хотя стоило бы подождать до завершения чемпионата

Барселона определилась относительно судьбы Рональда Кумана

Фото: ФК Барселона/фотограф невідомий

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" голландец Рональд Куман продолжит работать с командой.

Во вторник у Кумана состоялась встреча с недавно избранным президентом "Барсы" Жоаном Лапортой.

Они пришли к согласию по поводу будущего нидерландского специалиста - он продолжит работать с командой в следующем сезоне, сообщает Marca.

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На встрече также присутствовали спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемания и технический директор Рамон Планес.

Руководство клуба сообщило, что уверено в эффективной работе Кумана.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
24.03.2021 в 00:53
Если Барса не станет чемпионом Испании и не выиграет КК, если Месси не уйдёт, а Лапорт после всего этого подпишет с физруком Куманём новый контракт, то я прекращаю болеть за Барсу до ухода Куманя из Барсы. С меня довольно бесконечной дурости руководства Барсы. Заявление официальное.
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Ol-g (Одесса)
24.03.2021 в 00:29
Отпустили Месси.
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Барселиниус (землянин)
24.03.2021 в 00:55
Не факт.
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