Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона определилась относительно судьбы Рональда Кумана
Хотя стоило бы подождать до завершения чемпионата
Фото: ФК Барселона/фотограф невідомий
Главный тренер "Барселоны" голландец Рональд Куман продолжит работать с командой.
Во вторник у Кумана состоялась встреча с недавно избранным президентом "Барсы" Жоаном Лапортой.
Они пришли к согласию по поводу будущего нидерландского специалиста - он продолжит работать с командой в следующем сезоне, сообщает Marca.
На встрече также присутствовали спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемания и технический директор Рамон Планес.
Руководство клуба сообщило, что уверено в эффективной работе Кумана.
Популярное сейчас
- Сборная Украины сыграет минимум 16 матчей в 2021-м. Календарь поединков
- "Со мной расстались, чтобы освободить место для человека". Заваров - об уходе из сборной
- Отец Яремчука вошел в тренерский штаб клуба УПЛ - источник
- Свершилось! В одиночку на вершине. Месси - лидер по количеству матчей за Барсу
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО