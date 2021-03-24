Барселона определилась относительно судьбы Рональда Кумана

Главный тренер "Барселоны" голландец Рональд Куман продолжит работать с командой.

Во вторник у Кумана состоялась встреча с недавно избранным президентом "Барсы" Жоаном Лапортой.

Они пришли к согласию по поводу будущего нидерландского специалиста - он продолжит работать с командой в следующем сезоне, сообщает Marca.

На встрече также присутствовали спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемания и технический директор Рамон Планес.

Руководство клуба сообщило, что уверено в эффективной работе Кумана.