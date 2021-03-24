  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Столько страсти". Голкипер Барселоны назвал своего кумира среди вратарей
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Столько страсти". Голкипер Барселоны назвал своего кумира среди вратарей

Испания
(1 голосов)

Немецкая солидарность

"Столько страсти". Голкипер Барселоны назвал своего кумира среди вратарей

Фото: DFB

Новина українською

Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген ответил на вопрос подписчика в Твиттере о кумире среди стражей ворот.

"Оливер Кан. Столько страсти!"

Тер Штеген защищает цвета "Барселоны" с 2014 года, до этого он играл за "Боруссию М". Уже 9 лет Марк-Андре вызывается в сборную Германии.

Его кумир Кан выступал за "Карлсруэ", "Баварию" и Бундестим, выигрывал Лигу чемпионов, Бундеслигу и чемпионат Европы-1996. Оливер был признан лучшим футболистом ЧМ-2002, на котором немцы взяли серебро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оливер Кан Марк-Андре тер Штеген
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...