"Столько страсти". Голкипер Барселоны назвал своего кумира среди вратарей

Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген ответил на вопрос подписчика в Твиттере о кумире среди стражей ворот.

"Оливер Кан. Столько страсти!"

Oliver Kahn. So much passion ! ???????? https://t.co/Qr0v89BOR7 — Marc ter Stegen (@mterstegen1) March 23, 2021

Тер Штеген защищает цвета "Барселоны" с 2014 года, до этого он играл за "Боруссию М". Уже 9 лет Марк-Андре вызывается в сборную Германии.

Его кумир Кан выступал за "Карлсруэ", "Баварию" и Бундестим, выигрывал Лигу чемпионов, Бундеслигу и чемпионат Европы-1996. Оливер был признан лучшим футболистом ЧМ-2002, на котором немцы взяли серебро.