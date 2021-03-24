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"Столько страсти". Голкипер Барселоны назвал своего кумира среди вратарей
Немецкая солидарность
Фото: DFB
Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген ответил на вопрос подписчика в Твиттере о кумире среди стражей ворот.
"Оливер Кан. Столько страсти!"
Oliver Kahn. So much passion ! ???????? https://t.co/Qr0v89BOR7— Marc ter Stegen (@mterstegen1) March 23, 2021
Тер Штеген защищает цвета "Барселоны" с 2014 года, до этого он играл за "Боруссию М". Уже 9 лет Марк-Андре вызывается в сборную Германии.
Его кумир Кан выступал за "Карлсруэ", "Баварию" и Бундестим, выигрывал Лигу чемпионов, Бундеслигу и чемпионат Европы-1996. Оливер был признан лучшим футболистом ЧМ-2002, на котором немцы взяли серебро.
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