Испания
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Коутиньо перенес очередную операцию
Сроки восстановления не называются
Onze
Полузащитник футбольного клуба "Барселона" Филиппе Коутинью вновь перенес операцию на колене, пишет AS со ссылкой на Esport3 Onze.
28-летний бразилец был прооперирован несколько недель назад из-за кисты в левом коленном суставе.
В январе Коутинью уже перенес операцию на мениске и выбыл из строя на три месяца.
В текущем сезоне Коутинью забил три гола в 14 матчах за каталонский клуб во всех турнирах.
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