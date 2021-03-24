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Коутиньо перенес очередную операцию

Испания
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Сроки восстановления не называются

Коутиньо перенес очередную операцию

Onze

Новина українською

Полузащитник футбольного клуба "Барселона" Филиппе Коутинью вновь перенес операцию на колене, пишет AS со ссылкой на Esport3 Onze.

28-летний бразилец был прооперирован несколько недель назад из-за кисты в левом коленном суставе.

В январе Коутинью уже перенес операцию на мениске и выбыл из строя на три месяца.

В текущем сезоне Коутинью забил три гола в 14 матчах за каталонский клуб во всех турнирах.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо
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