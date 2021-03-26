Зидан - о будущем в Реале: Ничего не планирую, живу день за днем

До конца сезона осталось не так много времени, а будущее Зинедина Зидана в "Реале" по-прежнему неизвестно. Несмотря на то, что контракт до 2022 года, французский специалист не спешит утверждать, что продолжит работать со "сливочными" в будущем сезоне.

"Я живу день за днем и не заглядывая вперед, ничего не планирую", – отметил Зидан.

Отмечается, что к Зидану наибольший интерес вызвала Федерация футбола Франции, где открыто заявили, что рассчитывают на него, когда Дидье Дешам оставит свое место. Контракт Дешама заканчивается в 2022 году.

"Если Дидье решит уйти, а я все еще буду здесь, то первым, к кому я обращусь, будет Зидан", – подтвердил президент Федерации Футбола Франции Ноэль Ле Гре.

Также отмечается, что "Ювентус" пристально следит за Зиданом. Итальянский клуб переживает непростой период: вылет из Лиги чемпионов в 1/8 финала и сложности в Серии А. Все это может стать причиной увольнения действующего тренера Андреа Пирло. Если это произойдет, то главным кандидатом на замену для "Ювентуса" будет француз.

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На смену Зидана в мадридском "Реале" также есть кандидаты. Главным из них является Рауль. Под его руководством "Кастилья" проводит отличный сезон. Также есть Йоахим Лев, который оставит сборную Германии после Евро, и по информации немецких СМИ, уже начал учить испанский язык, так как планирует работать в Ла Лиге.