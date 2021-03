Каталонская перестройка: летом Барса планирует не только глобальную распродажу, но и масштабную закупку

По информации Mundo Deportivo, Рональд Куман озвучит свои пожелания Жоану Лапорте в ближайшее время. Голландец желает сохранить в "Барселоне" Лионеля Месси и Усмана Дембеле, также в планах специалиста есть усиление центра поля, левого фланга обороны и позиции форварда.

Каталонцы рассматривают приглашения Эрика Гарсии, Джорджиньо Вейналдума, Эрлинга Холанда, Мемфиса Депая и Ромелу Лукаку.

Barça have a clear idea about next season's sporting project. The club want to give Koeman the signings he wants, in Depay and Wijnaldum, whose physical contribution is highly valued. In addition, Barça will sign García, and the great economic bet will be Haaland. [sport] pic.twitter.com/AsPpbqRaW2